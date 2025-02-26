المجلس التنفيذي للشرقية يوافق على تعديل مسمى المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا ببلبيس

وافق المجلس التنفيذي برئاسة المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، وحضور الدكتور أحمد عبد المعطي ، والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة ، ومحمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد أ.ح رياض الرماح المستشار العسكري للمحافظة ، والمستشار زكريا الشافعي المستشار القانوني للمحافظة.

والمهندس خالد شاهين رئيس جهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة ، والعميد أحمد النجار مدير مباحث التموين ، والعقيد محمد سالم وكيل إدارة المرور ، واللواء عمر الحوام رئيس فرع الشرقية لجهاز حماية المستهلكك ، و أحمد بلال مسئول هيئة سلامة الغذاء بالشرقية ، وممثلاً عن الكنيسة ، ومديري المديريات الخدمية والهيئات والشركات، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ، ومديري الإدارات العامة والنوعية، على المذكرة المقدمة من إدارة الشئون القانونية بالمحافظة، بخصوص النظر في الموافقة علي تعديل مسمي المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا، الى المعهد التكنولوجي للتمريض، والمقام علي مساحة فدان بناحية الجبل المستجد زمام الوحدة المحلية بكفر أيوب مركز بلبيس وذلك للصالح العام ولخدمة أبناء المنطقة الجنوبية ببلبيس والزوامل وسد احتياج مديرية الشؤون الصحية من أخصائيات التمريض .

أكد محافظ الشرقية، أن الجهاز التنفيذي لا يألوا جهداً في مناقشة وعرض الموضوعات التي تخص الصالح العام وخدمة المواطنين والتوجيه باتخاذ الإجراءات اللازمة طبقاَ للقانون للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية والتنموية.

كما وافق المجلس التنفيذي على ما ورد بلجنة المسميات رقم 2 لسنة 2025 والتي تضمنت إطلاق إسم الحاج زغلول عبد المجيد شيحه علي مدرسة التعليم الأساسي بعزبة سعيد سعد بنطاق الوحدة المحلية بشبرا النخله مركز بلبيس كونه المتبرع بالأرض وطبقاً للقانون .

أوضح المحافظ أن موافقة المجلس التنفيذي جاءت بعد إتخاذ إدارة الشئون القانونية بالمحافظة كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة والتأكد من إنطباق الشروط وطبقاً للقوانين المنظمة في هذا الشأن.