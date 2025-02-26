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الأربعاء 26 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

السيناريست أيمن سلامة يكشف عن مسلسله الإذاعي الجديد بطولة أحمد عز

احمد عز
احمد عز
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كشف السيناريست أيمن سلامة عن مسلسله الإذاعى الجديد، بطولة النجم أحمد عز، والمقرر طرحة خلال رمضان ٢٠٢٥.


ونشر سلامه عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، صوره للنجم أحمد عز وأبطال العمل الإذاعي، وكتب قائلا: "بسم الله توكلنا على الله، النجم : أحمد عز  في المسلسل الإذاعي الكوميدي : اغني رجل في العالم، تارا عماد - الفنان القدير رشوان توفيق - الدكتور اشرف زكي - عبير منير - مجدي بدر - نهي صالح - مروة الازلي - جهاد ابوالعينين". 
 

وتابع:  “ تأليف : ايمن سلامة، إخراج : علي مصيلحي، ويذاع طوال شهر رمضان الكريم علي اذاعات راديو النيل”. 

 

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مسلسل اغنى رجل في العالم أحمد عز