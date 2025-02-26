السيناريست أيمن سلامة يكشف عن مسلسله الإذاعي الجديد بطولة أحمد عز

كشف السيناريست أيمن سلامة عن مسلسله الإذاعى الجديد، بطولة النجم أحمد عز، والمقرر طرحة خلال رمضان ٢٠٢٥.
ونشر سلامه عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، صوره للنجم أحمد عز وأبطال العمل الإذاعي، وكتب قائلا: "بسم الله توكلنا على الله، النجم : أحمد عز في المسلسل الإذاعي الكوميدي : اغني رجل في العالم، تارا عماد - الفنان القدير رشوان توفيق - الدكتور اشرف زكي - عبير منير - مجدي بدر - نهي صالح - مروة الازلي - جهاد ابوالعينين".
وتابع: “ تأليف : ايمن سلامة، إخراج : علي مصيلحي، ويذاع طوال شهر رمضان الكريم علي اذاعات راديو النيل”.