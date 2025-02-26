بعد تعديل التهمة.. السجن 5 سنوات لشاب قتل شقيقته في الفيوم

قضت محكمة جنايات في الفيوم، المنعقدة اليوم الأربعاء، بمعاقبة شاب بالسجن خمس سنوات بتهمة قتل شقيقته، بعد تعديل وصف الجريمة من القتل العمد إلى الضرب الذي أفضى إلى الموت.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن دياب رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين إيهاب سعيد حنا، وأشرف عبدالغفور محمد، وإسلام خليل إبراهيم، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني.

حيث أُدين المتهم "اسلام .ع .ع "، البالغ من العمر 19 عامًا، بقتل شقيقته"ندي" خنقا، بعدما نشبت بينهما مشادة بسبب شكوك حول سلوكها.



تعود تفاصيل الواقعه عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز الشواشنه يفيد بوصول فتاة تدعى " ندي .ع . ع " ومقيمة بقرية قصر الجبالي بدائرة المركز إلى مستشفي ابشواي المركزي ، جثة هامدة مخنوقة، وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لفتاة تبلغ من العُمر 16 عاما، وتبين أن شقيقها من ارتكب الواقعة لشكه في سلوكها.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لسوء سلوكها، وأقر بتعديه عليها بالخنق، وأضاف بأنها قاومته حال تعديه عليها فأُصيب بسحجات متفرقة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، و أخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق، وصرحت بتسليم جثمان الفتاة لأسرتها فور الانتهاء من استخراج تصريح الدفن الأهالي لدفنها في مقابر أسرتها بالقرية، وقررت النيابة إحالة الواقعة إلى محكمة جنايات الفيوم التي أصدرت حكمها السابق.