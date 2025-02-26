الأهلي يعبر كمين الحدود بهدف بن شرقي في الوقت القاتل.. صور

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزًا صعبًا، على نظير حرس الحدود، بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لبطولة الدوري الممتاز.

ونجح النجم المغربي أشرف بن شرقي في تسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

الأهلي بدأ المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - مصطفى العش - كريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية - حسين الشحات - إمام عاشور - أحمد رضا.

خط الهجوم: جراديشار - وسام أبو علي.

وجلس على دكة البدلاء: محمد الشناوي – عمر كمال – أكرم توفيق – أشرف داري - عمرو السولية - كريم وليد - أشرف بن شرقي- أحمد نبيل كوكا – محمد عبد الله.

بينما بدأ حرس الحدود المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمود الزنفلي.

خط الدفاع: محمد الدغيمي ، محمد سامي ، إبراهيم عبدالحكم ، عبدالرحمن جودة ، فوزي الحناوي.

خط الوسط: محمد مجلي، إيزي إيميكا.

خط الهجوم : محمود ممدوح، كاريديولا، حازم العسكري.

سيطر الأهلي على معظم أوقات الشوط الأول، ولاحت له أكثر من فرصة للتسجيل عن طريق وسام أبو علي وجراديشار، ولكنه لم يكن موفقًا في تسجيل أي هدف.

و لجأ الاهلي في معظم الأوقات إلى الكرات العرضية أو التسديد من خارج منطقة الجزاء، بسبب التكتلات الدفاعية لفريق حرس الحدود، بالإضافة إلى أرضية الملعب.

وفي الشوط الثاني حاول الأهلي تسجيل هدف الفوز ولكن على مدار 45 دقيقة لم يتمكن من ذلك، بينما كان الحرس قريبا من خطف نقاط المباراة بالمرتدات، إلى نجح أشرف بن شرقي في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة الثالثة والتسعين.

بهذه النتيحة رفع الاهلي رصيده إلى 36 نقطة، ليعتلي قمة جدول الدوري بفارق الأهداف عن نادي بيراميدز الذي يتبقى له مباراة في نفس الجولة، بينما توقف رصيد حرس الحدود عند النقطة الثانية والعشرين، ويبقى في المركز السادس.