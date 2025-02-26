استعدادات محافظ أسوان لاستقبال شهر رمضان

شدد اللواء دكتور اسماعيل كمال محافظ أسوان على الاستعداد الكامل لاستقبال شهر رمضان المعظم، والتأكد من توفير كافة السلع الأساسية و الاستهلاكية والغذائية، مع رفع درجة التأهب القصوى بمديريات الخدمات المختلفة، والتكاتف والتلاحم فى منظومة العمل ليل نهار بروح الفريق الواحد ليكون الشهر الفضيل شهر عمل وإنتاج لتلبية مختلف الإحتياجات والمطالب الجماهيرية بالشكل المطلوب.

محافظ أسوان يترأس إجتماع المجلس التنفيذى

جاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع المجلس التنفيذى، بحضور الدكتور لؤى سعد الدين القائم بأعمال رئيس الجامعة، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام المساعد ، علاوة على مسئولى وقيادات مختلف الجهات التنفيذية المعنية.

تقديم كافة أوجه الدعم والتنسيق لتشجيع المبادرات

وخلال الإجتماع وجه الدكتور إسماعيل كمال رؤوساء الوحدات المحلية بتقديم كافة أوجه الدعم والتنسيق لتشجيع المبادرات التى تعمل على زيادة عدد منافذ بيع السلع الأساسية و الاستهلاكية بأسعار مخفضة و بالجودة المطلوبة وذلك لفترة مؤقته طوال شهر رمضان الكريم من أجل التخفيف عن كاهل المواطنين ، بالإضافة إلى المبادرات التى تساهم في تنظيم موائد للرحمن بحيث تكون بناءاً على طلب موجه إلى الوحده المحلية وبدون تحمل أى رسوم على الجهه المنظمة حتى يتسنى حصر أعداد موائد الرحمن المزعم إقامتها بمختلف المراكز والمدن وضمان التنظيم الجيد لهذه العادة الطبية التى يتمتع بها المجتمع الأسوانى خلال الشهر الكريم.

ووجه محافظ أسوان بأهمية التنسيق لتحديد و اختيار أماكن هذه المنافذ و موائد الرحمن بحيث تكون بعيدة عن الحدائق العامة أو التكدسات المرورية.

كما وجه محافظ أسوان مدير التموين بضرورة التنسيق مع الوزارة والجهات المعنية للتأكد من توفير الكميات المناسبة من أسطوانات الغاز وضمان عدم حدوث أى أزمات بشأنها طوال شهر رمضان وأيضاً خلال أيام العيد.

1000198657

1000198659