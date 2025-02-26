جلال القبي: مصر والسعودية ثقل عربي لا يمكن تجاوزه في القضايا العربية

أكد جلال القبي، المحلل السياسي الليبي، على أهمية الدور المصري والسعودي في القضايا العربية، واصفًا جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية بالثقل العربي الذي لا يمكن تجاوزه.

وأضاف "القبي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الدول العربية لا تقبل التنازل والرضوخ للقوى الغربية تحت أي مسميات ومهما اختلفت الأسباب، مشيرا إلى المواقف المحورية لمصر والسعودية التي أفشلت تمرير المخططات بالمنطقة منذ عقود طويلة.

وفي معرض حديثه عن تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، عبر عن تطلعاته إلى قيادة مصر والسعودية وتوحيدهما لموقف الدول العربية لتفويت الفرصة أمام الطامعين وحماية الأمن والسلم بالمنطقة العربية.