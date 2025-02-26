وزير الشباب يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة الاتحاد العربي للتسويق

شهد الدكتور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وزير الشباب والرياضة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة والاتحاد العربي للتسويق والاستثمار الرياضي، وذلك بهدف إنشاء سلسلة "Asmia" للأندية الصغيرة، جاء ذلك علي هامش معرض سبورتس إكسبو ٢٠٢٥، تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية.

جاء التوقيع خلال حفل رسمي بحضور عدد من القيادات الرياضية، وممثلي الاتحاد العربي للتسويق والاستثمار الرياضي، وعدد من الشخصيات العامة والمهتمين بالشأن الرياضي.

وفي كلمته، أكد وزير الشباب أن هذا التعاون يعكس استراتيجية الوزارة في دعم الاستثمار الرياضي، وتوفير بيئة مناسبة لاكتشاف المواهب الرياضية في المراحل العمرية الصغيرة، مما يسهم في إعداد جيل جديد من الرياضيين القادرين على المنافسة في مختلف المحافل المحلية والدولية، مشيراً إلى أن القيادة السياسية، تولي اهتماماً كبيراً بتطوير قطاع الرياضة ودعم الاستثمار الرياضي باعتباره أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة.

أضاف وزير الرياضة، أن هذا البروتوكول يأتي تنفيذاً للتوجهات الاقتصادية للدولة في تشجيع مشاركة القطاع الخاص المحلى والأجنبي في خطط التنمية الوطنية باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي، والتي توافقت مع توجهات وزارة الشباب والرياضة الحالية في شأن تفعيل الإدارة الاقتصادية للمنشآت التابعة والأندية ومراكز الشباب والبحث عن سبل الاستثمار الأمثل لإمكانيات تلك المنشآت من اجل تعظيم مواردها.

وقال وزير الشباب والرياضة: "إن القيادة السياسية حريصة على توفير بيئة رياضية متكاملة، تتيح الفرصة أمام الشباب لممارسة الرياضة واكتشاف مواهبهم في مختلف الألعاب، وذلك من خلال التوسع في إنشاء وتطوير المنشآت الرياضية على مستوى الجمهورية، والتعاون مع القطاع الخاص والهيئات الرياضية المختلفة لدعم الاستثمار في هذا المجال".

وأضاف: "هذا البروتوكول يعكس رؤية الدولة في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من أجل تقديم نموذج جديد للأندية الصغيرة التي تساهم في توسيع قاعدة الممارسة الرياضية، وتوفير برامج تدريبية حديثة تتماشى مع المعايير الدولية، وهو ما يدعم توجهات القيادة السياسية نحو بناء أجيال رياضية قادرة على تمثيل مصر في المحافل الدولية".

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن سلسلة "Asmia" للأندية الصغيرة ستكون خطوة مهمة نحو تطوير البنية التحتية الرياضية، وإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الشباب لممارسة الرياضة في بيئة احترافية، مؤكداً أن الوزارة ستواصل جهودها لتنفيذ رؤية الدولة في دعم الرياضة والاستثمار فيها، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

من جانبه، أعرب السيد/ خالد بن سليمان الخطيم بصفته رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للتسويق والاستثمار الرياضي، عن سعادته بهذا التعاون المثمر، مشيرًا إلى أن سلسلة "Asmia" للأندية الصغيرة ستوفر فرصاً متميزة للشباب لممارسة الرياضة في بيئة احترافية، وتساهم في نشر ثقافة الاستثمار الرياضي كأحد الركائز الأساسية لتطوير القطاع الرياضي في الوطن العربي.

يُذكر أن هذا التعاون يأتي في إطار جهود الوزارة لتعزيز الشراكات مع مختلف الجهات الداعمة للرياضة، وتحقيق التنمية المستدامة للقطاع الرياضي بما يتماشى مع رؤية الدولة لدعم الرياضة والاستثمار فيها.



ومن خلال هذا البرتوكول سوف يقوم الاتحاد العربي للتسويق والاستثمار الرياضي في العمل على نشر فكر الاستثمار والصناعة الرياضية في الدول العربية مستمداً ذلك من عضويته بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية وبالسعي على زيادة ضخ وتدفق رؤوس الأموال للمساهمة في الاستثمار الرياضي للهيئات الرياضية العربية وكذلك كون الاتحاد بوصفه أحد الكيانات الاقتصادية الكبيرة في مجال الاستثمار الرياضي ويملك الكثير من الأدوات لتنمية الموارد الاقتصادية .



واتباع السياسة ترشيد الانفاق العام التي تنفذه الدولة المصرية بكافة مؤسسات الدولة لمواجهة الأوضاع الاقتصادية الحالية وذلك من خلال مثل هذه المشاركات.

وتنفيذا لرؤية القيادة السياسية بكافة اجتماعاتها بضرورة دعم وتشجيع دور القطاع الخاص في تنمية البنية الأساسية الممتلكات وأصول الدولة ورفع العبء المالي للإنفاق الحكومي من على كاهل الدولة وتعظيم إيراداتها.

قام بتوقيع البروتوكول من وزارة الشباب والرياضة اللواء إيهاب بشير الوكيل الدائم للوزارة، ومن جانب الاتحاد، السيد/ خالد بن سليمان الخطيم بصفته رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للتسويق والاستثمار الرياضي.