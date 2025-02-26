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الأربعاء 26 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

البلشي وعبد الحفيظ في جولة انتخابية بمؤسسة "البوابة نيوز"

البلشي وعبدالحفيظ
البلشي وعبدالحفيظ في زيارة لـ "البوابة نيوز"
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في إطار استعداداتهما للانتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، زار خالد البلشي، نقيب الصحفيين والمرشح لانتخابات النقابة، والكاتب الصحفي محمد سعد عبد الحفيظ، المرشح لعضوية مجلس النقابة، مؤسسة "البوابة نيوز" اليوم الأربعاء.

 تأتي هذه الزيارة في سياق جولتهما الانتخابية، استعدادًا للاستحقاق المقرر في 7 مارس المقبل.

وكان في استقبالهما داليا عبدالرحيم، رئيس التحرير، وعدد من الزملاء الصحفيين في “البوابة نيوز”.

وخلال الزيارة، التقى البلشي وعبد الحفيظ بعدد من الصحفيين والصحفيات في المؤسسة، حيث استمعا إلى آرائهم ومقترحاتهم بشأن مستقبل العمل النقابي.

 أكد المرشحان خلال اللقاء على التزامهما الكامل بالدفاع عن حقوق الصحفيين، وتوفير بيئة عمل تضمن الاستقلالية والحماية الوظيفية، وهو ما يُعتبر من أولويات برنامجهما الانتخابي.

وقد حظي البلشي وعبد الحفيظ باستقبال حافل من أسرة "البوابة نيوز"، حيث سادت أجواء من الود والتفاهم بين المرشحين والزملاء الصحفيين. 

وناقش المرشحان خلال اللقاء رؤيتهما لتعزيز أوضاع الصحفيين، مؤكدين أهمية التواصل المباشر مع أبناء المهنة في جميع المؤسسات الصحفية.

استعداداتهما للانتخابات خالد البلشي نقيب الصحفيين محمد سعد عبد الحفيظ