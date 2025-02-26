الأمن الفيدرالي الروسي: أحبطنا سلسلة هجمات في ستافروبول خططت لها كييف

أعلن مركز العلاقات العامة في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم /الأربعاء/، إحباط سلسلة من الهجمات في ستافروبول، خطط لها مواطن دولة من آسيا الوسطى بناء على تعليمات من مشرف من أوكرانيا، وتم اعتقال المشتبه به.

وذكر جهاز الأمن الروسي "أن المهاجم، بناء على تعليمات وتنسيق من مشرف موجود في أوكرانيا، كان يعد لشن هجمات في ستافروبول، باستخدام زجاجات المولوتوف، على الإدارات الرئيسية لوزارة الداخلية، ووزارة الطوارئ، والمفوضية العسكرية، والمستشفى العسكري، وإدارة المنطقة الصناعية في ستافروبول.

وأجرى عمليات استطلاع للأراضي، وحصل على المكونات والمواد الكيميائية اللازمة لتصنيع الأجهزة الحارقة، بعد تنفيذه للهجمات، خطط للذهاب إلى أوكرانيا والانضمام إلى صفوف القوات المسلحة الأوكرانية.

وأشار البيان إلى أنه نتيجة للإجراءات المتخذة; تم كشف الشخص المذكور واعتقاله على وجه السرعة، وفي مكان إقامته، تم العثور على زجاجات جاهزة للاستخدام تحتوي على خليط حارق وتمت مصادرتها، بالإضافة إلى وسائل الاتصال التي كان يستخدمها مع تعليمات من المشرف الأوكراني.

وفي وقت سابق، أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أنه أحبط مخططا لثمانية مواطنين روس، كانوا يعتزمون تنفيذ هجمات على مواقع انتشار القوات الروسية نيابة عن نظام كييف.