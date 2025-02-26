محافظ بني سويف يُطلق فعاليات الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة 2025

هنأ الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، أبناء وقيادات المحافظة بمناسبة العيد القومي، الذي يُجسد تاريخاً مشرفاً لأهلها، ويعكس وطنيتهم المتجذرة و عطاءهم الممتد عبر العصور، مؤكداً أن بني سويف كانت وستظل جزءًا أصيلًا من أرض مصر العزيزة، التي تبقى شامخة بسواعد أبنائها المخلصين، كما أعرب عن اعتزازه بتزامن احتفالات هذا العام مع حلول شهر رمضان المبارك، داعياً الله أن يعيده على مصر وشعبها بالخير واليمن والبركات.

حضر الاحتفال"بلال حبش"نائب المحافظ، اللواء حازم عزت السكرتير العام، اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، العميد محمد برعي عبد المجيد المستشار العسكري للمحافظة، الأستاذ أحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ، الدكتور محمد جبر معاون المحافظ، بالإضافة إلى رؤساء الجامعات، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأعضاء المجلس التنفيذي والمجلس القومي للمرأة، وممثلي النقابات والأحزاب، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، والإعلاميين، ومراسلي الصحف والمواقع الإخبارية والقنوات الفضائية، إلى جانب قيادات ومديري الإدارات بالديوان العام والوحدات المحلية والمديريات المختلفة.

وفي كلمته خلال الاحتفالية، التي أقيمت باستاد "سيتي كلوب"، نقل المحافظ، باسم أبناء بني سويف، أسمى آيات الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، قائد مسيرة التنمية غير المسبوقة في صعيد مصر، مشيراً إلى الطفرة النوعية التي شهدتها المحافظة خلال السنوات العشر الماضية، من خلال تنفيذ مشروعات قومية وتنموية وخدمية تجاوزت تكلفتها 150 مليار جنيه، وشملت مختلف القطاعات، في تأكيد لحرص القيادة السياسية على تحقيق التنمية المتوازنة والعادلة في جميع أنحاء الوطن.

كما وجه المحافظ تحية إجلال وإكبار إلى أرواح شهداء الوطن الأبرار، الذين قدموا أرواحهم فداءً لمصر، مؤكداً أن تضحياتهم ستظل مصدر إلهام لنا جميعاً، وأن المحافظة ستظل وفية لعهدهم كجزء أصيل من وطننا الغالي مصر، ومتحدة خلف القيادة السياسية، والقوات المسلحة، والشرطة الباسلة في مواجهة كل من يحاول المساس بأمن واستقرار مصر.

كما وجه المحافظ رسالة خاصة لشباب بني سويف، أكد فيها أنهم أمل ومستقبل المحافظة، داعياً إياهم لمواصلة مسيرة البناء والتطوير بكل همة وعزيمة، والاعتزاز بالإرث الحضاري لمحافظتهم العريقة، التي تزخر بتاريخ مشرف ما زالت شواهده قائمة. كما جدد التأكيد على استمرار الجهود لتحسين الخدمات وتحقيق التنمية المستدامة، في إطار الاستراتيجية التنموية المحلية التي تم إطلاقها منذ خمس سنوات، بهدف الارتقاء بمختلف القطاعات، وتعزيز مكانة بني سويف على خريطة التنمية في مصر

وتضمنت الاحتفالية، التي قدمها الإعلامي محمود جابر، المتحدث الرسمي باسم نماذج محاكاة الحياة السياسية بوزارة الشباب والرياضة، العديد من الفقرات الفنية والاستعراضية، حيث شملت استعراض حرس الشرف، وسلام الشهيد، وعرض فيلم وثائقي من إعداد إدارة الإعلام بالمحافظة تحت إشراف نائب المحافظ، والذي استعرض أبرز إنجازات الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحجم الاستثمارات التي شهدتها محافظات الصعيد خلال العقد الأخير، كان لبني سويف نصيب وافر منها، تجاوزت مليارات الجنيهات.

كما شهد الحضور طابور عرض مميزًا، شارك فيه طلاب المدارس والمعاهد الأزهرية، مقدمين نماذج مجسمة جسدت أشهر المعالم الأثرية والمشروعات القومية في كل مركز من مراكز المحافظة، ومن أبرز تلك المجسمات:نموذج الطائرة ميج 21، التي شاركت في حرب أكتوبر، وتم وضعها في ميدان العبور، مجسم تمثال العبور، الذي نحته الفنان جمال السجيني، نموذج لهرم ميدوم، أحد مكونات شعار المحافظة.

اضافة إلى مجسم لمئذنة دلاص الأثرية بناصر، والتي تعد من أندر المآذن الإسلامية الفاطمية، نموذج لدير الأنبا أنطونيوس، مؤسس الرهبنة في مصر والعالم، مجسم العجلة الحربية، التي ترمز إلى الأهمية الحضارية لمدينة إهناسيا، نموذج لمحطة كهرباء غياضة، أحد المشروعات القومية الكبرى بصعيد مصر، مجسم لمسلة فرعونية ترمز لمكانة مدينة سمسطا التاريخية، صورة الشيخ طه الفشني، أحد أعلام التلاوة والابتهالات في مصر والعالم الإسلامي، والذي تم إدراج اسمه في ممشى العظماء بالكورنيش الجديد بمدينة بني سويف.

واختتمت الاحتفالية بعدد من الفقرات الفنية والغنائية التي قدمتها مديريات التربية والتعليم، والشباب والرياضة، والثقافة، حيث تضمنت غنائية متنوعة قدمها طلاب مدرسة التوفيق، وأوبريت "سر قوتنا "من أداء طلاب مدرسة الشهيد أحمد محمد عبده إسماعيل ، وعرض رياضي باليه بعنوان " خدو بالكم دي مصر" لطلاب مدرسة الدعوة ، وإلقاء وإنشاد لطالبات معهد فتيات الأزهر ، وعرض فني لقصر ثقافة بني سويف ، وعرض صامت أداه طلاب مدارس التاسيس العسكري.

وشهد الحفل مشاركة متميزة من قاعدة بني سويف الجوية، حيث قدم نسور الجو استعراضًا جويًا مبهرًا، تضمن تحليق طائرات حربية في سماء الاستاد، وسط أجواء من الحماس والإعجاب، مما أضفى طابعًا استثنائيًا على الاحتفالية.

وقد عبر الحضور عن امتنانهم وتقديرهم للقوات المسلحة لمشاركتها في الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية الغالية، مؤكدين اعتزازهم بالإنجازات التي تحققت في المحافظة خلال السنوات الماضية، والتي تسهم في رسم مستقبل أكثر إشراقًا لأبناء بني سويف.