سفير مالطا: نسعى لعمل دراسات وأبحاث بشأن حضارتنا في بورسعيد

أعلنت محافظة بورسعيد، في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن السفير روبرتو Roberto pace، سفير مالطا لدى جمهورية مصر العربية، يسعى لإيجاد طرق للتواصل مع بورسعيد، وذلك لعمل دراسات وأبحاث بشأن حضارة مالطا بالمحافظة.

محافظ بورسعيد وسفير مالطا

سفير مالطا في مصر: نسعى لعمل دراسات وأبحاث بشأن حضارة مالطا في بورسعيد

وأشارت في بيان لها، إلى أن اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، أكد له خلال اللقاء الذي جمعهما بديوان عام محافظة بورسعيد، لبحث سبل التعاون المشترك بين بورسعيد وجمهورية مالطا في عدد من المجالات

المحافظ، أنه يمكن تسهيل التواصل مع الجهات المختصة و الممثلة في لجنة الثراث لعمل الدراسات والأبحاث الخاصة بهذا الأمر.

ورحب محافظ بورسعيد بالسفير المالطي في محافظة بورسعيد، معربا عن سعادته بهذه الزيارة والتي تأتي في إطار توطيد العلاقات بين محافظة بورسعيد وجمهورية مالطا، مؤكدا على ترحيبه الكامل بالتعاون المثمر مع الجانب الأجنبي في مختلف المجالات، وعلى رأسها المجال الصناعي والسياحي، مستعرضا التنمية التي جرت ببورسعيد مؤخرا، والمقومات التي تمتلكها.