الجيش الروسي يسيطر على بلدتي أورلوفكا وبوغريبكي في مقاطعة «كورسك»

أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء، بأن القوات الروسية تمكنت من السيطرة على بلدتي أورلوفكا وبوغريبكي في مقاطعة كورسك الروسية.

وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنك": "تواصل القوات المسلحة الروسية هزيمة تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك، وقامت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية بتحرير بلدتي أورلوفكا وبوغريبكي في مقاطعة كورسك خلال العمليات الهجومية".

وتابع البيان: "واصلت القوات الروسية عملياتها الهجومية مستهدفة من خلالها تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية، في مناطق غوغوليفكا وغويفو وزاوليشينكا وكوباتكين وكوريلوفكا وليبيديفكا وماخنوفكا وميرني

ونيكولسكي ونوفايا سوروتشينا وأوليشنيا وروبانشينا وسودزا ويوزني، كما تم صد 3 هجمات مضادة للقوات الأوكرانية".

وأضاف البيان: "خلال الـ24 الساعة الماضية، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، نحو 270 عسكريًا، وناقلات جند مدرعة، و13 مركبة قتالية مدرعة، و26 مركبة، و8 قطع مدفعية، وقذيفة هاون، ومحطة رادار استطلاع، بالإضافة إلى 12 نقطة مراقبة للطائرات المسيرة، ومستودعين للذخيرة".

وأضاف البيان: "نفذت الضربات العملياتية التكتيكية وطيران الجيش ونيران المدفعية التابعة للقوات الروسية، هجمات على أفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من مقاطعة سومي".

