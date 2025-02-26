بحضور المحافظ.. تعرف على أبرز قرارات مجلس جامعة دمياط

أجرى الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط اليوم الأربعاء زيارة إلى جامعة دمياط، حيث كان فى استقباله الدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط، و شارك خلال الزيارة بالجلسة رقم ٢٢٥ لمجلس الجامعة جاءت بحضور الدكتور محمد عماشة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و الدكتور محمد شهاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا وعمداء الكليات.

وأعرب " المحافظ " عن حرصه على المشاركة بكافة مجالس و مبادرات وفاعليات الجامعة، وفخره بانتمائه للمنظومة الجامعية، حيث أكد محافظ دمياط تقديره الشديد لدور الجامعة لتحقيق التكامل والتعاون الوثيق مع المحافظة، لدعم الرؤى التنموية، لافتًا إلى أن الفترة الماضية شهدت شراكة متميزة بين المحافظة والجامعة جاء منها على سبيل المثال ، ملف المدن الإبداعية لمنظمة اليونسكو و تعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية، كما طرح مقترح آخر للاستفادة من خبرات كلية الزراعة بالجامعة لدراسة أنسب أنواع الأشجار لزراعتها بطريق شطا الجارى تطويره، مؤكدًا أن الجامعة هى بيت الخبرة الذى تعتمد عليه المحافظة بشكل كبير في خططها التنموية.

ومن جانبه، رحب الدكتور حمدان ربيع بمحافظ دمياط بحرم الجامعة ، وأكد أن تلك الفترة تشهد تعاون وثيق بين المحافظة وجامعة دمياط لدعم عدد من الملفات ووجه رئيس الجامعة التحية الى الدكتور أيمن الشهابى يقدم دعم غير محدود للجامعة، و رعايته المستمرة لجميع الأنشطة والمبادرات.

هذا وقد ناقش المجلس الملفات والموضوعات والمذكرات المطروحة بالجلسة ، و استعراض رؤية جامعة والتى شهدت أيضًا استعراض لأبرز الجهود والأنشطة للجامعة خلال الفترة الماضية.

كما عقد الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، صباح اليوم الأربعاء، لقاءًا مع المواطنين، جاء بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط و اللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد ومديرى المديريات و الهيئات و أيضاً الادارات المعنية بديوان عام المحافظة.