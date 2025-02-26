المتحف المصري يستقبل أطفال أتوبيس الفن الجميل.. صور

واصل أتوبيس الفن الجميل جولاته المنفذة خلال شهر فبراير الحالي، والتي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، بهدف تعزيز الوعي الثقافي لدى الأطفال، في إطار برامج وزارة الثقافة.

وشهد المتحف المصري بالقاهرة زيارة ميدانية، لعدد من أطفال مركز تنمية القدرات بمصر الجديدة، تحدثت خلالها حنان محمد، مفتش آثار، عن عظمة الحضارة المصرية القديمة من خلال التعريف بفنونها المعمارية.

أعقب ذلك جولة لتفقد أشهر القطع الأثرية بالمتحف ومنها لوحة الملك نارمر المحفورة على البازلت، ولوحة أوز ميدوم التى تمثل قمة الإبداع فى التعبير والتلوين، بالإضافة الى التماثيل المختلفة لأشهر الملوك، ونماذج من التوابيت والمومياوات التى أبهرت العالم.

وتواصلت فعاليات الزيارة الميدانية المنفذة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، بورشة حكي بعنوان "الطعام المستدام" تعرف خلالها الأطفال على السلوكيات الصحيحة الواجب اتباعها لإنتاج الغذاء بشكل أكثر استدامه بهدف القضاء على الفقر والجوع وتوفير الأمن الغذائي، من أهمها تجنب هدر الطعام، تشجيع الزراعة العضوية، شراء الطعام المحلي الطازج، ودعم زراعة الأسطح.

نفذ الفعاليات أتوبيس الفن الجميل التابع للإدارة العامة لثقافة الطفل، برئاسة د. چيهان حسن، وضمن برامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، برئاسة د. حنان موسى، وتأتي استمرارا لجولات مكثفة تقدمها هيئة قصور الثقافة بالمتاحف للتعريف بالمعالم الأثرية والتراثية، وترسيخ حب الاستكشاف والمعرفة لدى الأطفال.



