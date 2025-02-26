جامعة برج العرب التكنولوجية تنظم يومًا توعويًا لمكافحة التنمر

تحت رعاية الدكتور محمد مرسي الجوهري، رئيس جامعة برج العرب التكنولوجية، نظمت كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية يومًا توعويًا بعنوان “معًا ضد التنمر” وذلك في اطار سلسله الأنشطة التعليمية لطلاب كليه تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية.

يهدف هذا الحدث إلى رفع الوعي حول مخاطر التنمر وتأثيره النفسي والاجتماعي على الأفراد والمجتمع، بالإضافة إلى تعزيز ثقافة الاحترام والتسامح بين الأفراد وتقديم استراتيجيات فعّالة لمكافحة التنمر.

أقيمت الفعالية في مسرح الجامعة بمبنى الإدارة، بحضور لفيف من الأساتذة والطلاب.

وقد شارك في الجلسة الافتتاحية مستشار رئيس الجامعة، بالإضافة إلى عميدة كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، الدكتورة رانيا الشرقاوي، وعميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، الدكتور علاء عرفة ووكيلة الكلية لشؤون التعليم والطلاب، الدكتورة رشا ياقوت وسالم فزاع، أمين عام الجامعة.

يأتي هذا الحدث الهام تحت إشراف الدكتورة رانيا الشرقاوي، عميد كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والأستاذ الدكتور رشا علي ياقوت، وكيل الكلية ومنسق الفعالية بتنظيم إدارة العلاقات العامة ورعاية الشباب والاسر الطلابية باتحاد الطلاب.

تضمن اليوم عددًا من الأنشطة التوعوية والمحاضرات والجلسات الحوارية، من ضمنها عرض فيديو قصير يوضح مخاطر التنمر وتأثيره على حياة الأفراد، بالإضافة إلى تقديم محاضرة بعنوان “التسامح و الاحترام بين السلوك والانحراف”.

كما شهدت الفعالية جلسة نقاشية هامة حول تأثير التنمر على المجتمع والتي تناولت كيفية مواجهة التنمر من خلال التعاطف والمساندة المجتمعية.

اختتم اليوم بمسابقة علمية للطلاب حول موضوع التنمر، حيث تم تكريم الفائزين وتوزيع الجوائز، بالإضافة إلى تكريم عدد من الشخصيات المؤثرة والمساهمين في إنجاح هذه الفعالية، مع التأكيد على استمرار الجامعة في تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تساهم في بناء مجتمع متسامح ومحترم.