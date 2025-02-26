الثقافة تشارك بكورال "سلام" في احتفالية "يوم التراث" بجامعة الدول العربية.. صور

في إطار فعاليات وزارة الثقافة برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وإشراف أد. أشرف العزازي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، وسعادة السفيرة أد. هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشئون الاجتماعية، شارك المركز القومي لثقافة الطفل في احتفالية جامعة الدول العربية بيوم "التراث الثقافي العربي" لعام ٢٠٢٥، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وذلك بعرض غنائي لفريق كورال "سلام" بقيادة المايسترو وائل عوض، والذي تغنى بمجموعة من الاغاني منها يا حبيبتى يا مصر، مصر هي أمي، أحلف بسماها وبترابها، وأغنية القدس عربية، بالإضافة لمعرض التراث الثقافي ومعرض إصدارات المركز القومي لثقافة الطفل.

وتضمنت الاحتفالية حلقة نقاشية بعنوان "التراث البيئي واستدامته" تحدث فيها مسئول الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ومدير مكتب الفتوى الإلكترونية بالأزهر الشريف، ومسئول منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم، ومسئول منظمة التعاون الإسلامي.

وقد تضمنت الجلسة الأولى عدة محاور منها:

-أهمية الحفاظ على التراث كآلية للربط بين الماضي والحاضر وصولاً إلى المستقبل.

-سمات ومميزات التراث البيئي العربي ودوره في الحفاظ على البيئة وتحقيق الاستدامة.

-نماذج تراثية بارزة والتجارب الحديثة في مجال إعادة الاستفادة من التراث البيئي العربي وتحقيق الاستدامة.

-تأثير التغير المناخي على التراث البيئي العربي والحلول المناسبة.

وعلى هامش الاحتفال تم عمل معرض التراث الثقافي مقدم من المركز القومي لثقافة الطفل بوزارة الثقافة المصرية، معهد المخطوطات العربية، وجمعية بلا حدود للتراث الثقافي بدمياط في جمهورية مصر العربية.

وفي نهاية الاحتفال تم التقاط صور تذكارية جماعية مع معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير أحمد أبو الغيط.