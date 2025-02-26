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الأربعاء 26 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط سائق تحرش بسيدة أجنبية في القاهرة

المتهم
المتهم
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تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط سائق إحدى السيارات لقيامه بالتحرش بسيدة تحمل "جنسية إحدى الدول" بالقاهرة .
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة.. من سيدة تحمل "جنسية إحدى الدول" بتضررها من قائد إحدى السيارات لقيامه بالتحرش بها حال توصيلها بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة.
(مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام).. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة عن طريق الخطأ أثناء قيامه بالتأكد من غلق الباب الملاصق لها.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط سائق بالتحرش بسيدة وزارة الداخلية