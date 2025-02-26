لليوم الثاني.. ملتقى التوظيف بجامعة عين شمس يستقبل الطلاب والخريجين "فيديو"

يواصل اليوم الأربعاء ملتقى التوظيف بجامعة عين شمس، استقبال الطلاب والطالبات والخريجين من أبناء الجامعة لليوم الثاني على التوالي.

كشفت الدكتورة علا سامي، مدير مركز التوظيف بجامعة عين شمس، عن تفاصيل انطلاق ملتقى التوظيف السنوي للجامعة، مشيرة إلى أنه يهدف إلى تقديم فرص تدريب وتوظيف لطلاب وخريجي الجامعة في وظائف تتناسب مع مهاراتهم، بمشاركة 75 شركة وبنك محلي وعالمي.



وفي تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أوضحت "علا سامي" أن الملتقى ينعقد يومي 25 و26 فبراير، حيث يستهدف اليوم الأول الكليات العلمية والطبية مثل الهندسة، الحاسبات، الطب، الصيدلة، والتمريض، بينما يستهدف اليوم الثاني الكليات التربوية والأدبية مثل التجارة، الآداب، الحقوق، والإعلام.



وأضافت أن الملتقى يشمل مجموعة من الخبراء الذين يقدمون نصائح عملية للطلاب في كيفية إعداد السيرة الذاتية وكيفية اجتياز المقابلات الشخصية. كما لفتت إلى مشاركة حوالي 500 متطوع في الحدث، مما يوفر لهم تجربة فريدة من نوعها.

وأكدت أن الملتقى في نسخته الرابعة يركز على تكنولوجيا المعلومات ويهدف إلى ربط الطلاب بأحدث الشركات التي تواكب التطورات التكنولوجية في مختلف المجالات.



كما أشارت إلى أن هذا العام، بمناسبة الاحتفال بمرور 75 عامًا على جامعة عين شمس، يشارك في الملتقى 75 شركة وبنك محلي ودولي.



يُقام الملتقى بمقر مركز التوظيف داخل المدينة الجامعية بجامعة عين شمس بالعباسية، من الساعة 1 مساءً وحتى الساعة 8 مساءً.