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الأربعاء 26 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

"الحماية المدنية" بالقاهرة تستقبل عددا من تلاميذ المدارس

الحماية المدنية
الحماية المدنية بالقاهرة تستقبل زيارة لعدد من طلبة
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استقبلت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، زيارة لعدد من طلبة إحدى المدارس، بالتنسيق مع الجهات المعنية، للتعرف على الدور الذى يقوم به رجال الحماية المدنية، فى حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم ، وتعريفهم بمبادئ مواجهة الحريق والحفاظ على أنفسهم من أخطارها، كما تم تنظيم بيان عملى لكيفية التعامل مع بلاغات الحريق المختلفة وشرح لكيفية الحماية من أخطار الحريق والتعامل معها حال وقوعها ، وتم توزيع بعض الهدايا العينية عليهم.

ومن جانبهم توجه القائمون على الزيارة بالشكر لوزارة الداخلية، على الجهود المبذولة وحرص الوزارة على مد جسور  التواصل مع كافة فئات المجتمع خاصة النشء وصغار السن.

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