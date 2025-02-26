محافظ الشرقية يُشدد على مراقبة الأسواق والاستعداد لاستقبال شهر رمضان

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على ضرورة الاستعداد الجيد لاستقبال شهر رمضان المبارك من خلال التنسيق بين مديريات التموين والصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك والغرفة التجارية وهيئة سلامة الغذاء، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف الحملات التموينية و التفتيشية على الأسواق والمحال والمنشآت التجارية لضبط الأسعار واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، مشدداً على ضرورة توافر السلع الضرورية والأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة استعدادا لاستقبال الشهر الفضيل.

جاء ذلك اليوم خلال ترأسه إجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي، والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة، ومحمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد أ.ح رياض الرماح المستشار العسكري للمحافظة، والمستشار زكريا الشافعي المستشار القانوني للمحافظة، والمهندس خالد شاهين رئيس جهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة، والعميد أحمد النجار مدير مباحث التموين، والعقيد محمد سالم وكيل إدارة المرور، واللواء عمر الحوام رئيس فرع الشرقية لجهاز حماية المستهلكك، وأحمد بلال مسئول هيئة سلامة الغذاء بالشرقية ، وممثلاً عن الكنيسة ، ومديري المديريات الخدمية والهيئات والشركات، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ، ومديري الإدارات العامة والنوعية ، وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام.

كلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديرية التموين والغرفة التجارية بالتوسع في إقامة منافذ ومعارض لبيع السلع الغذائية واحتياجات الشهر الفضيل بأسعار مخفضة عن السوق لتخفيف العبء والمعاناة عن كاهل المواطن البسيط و لمحاربة جشع التجار ولضبط الأسعار، مطالباً بإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق وتحرير محاضر كل من تسول له نفسه التلاعب بالأسعار واستغلال المواطنين.

وخلال الاجتماع وجه محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة الالتزام بمواعيد ورديات العمل الخاصة بأعمال النظافة وإلزام أصحاب المحال التجارية بمواعيد الغلق المقررة وكذا المساحات المخصصة لهم وعدم السماح لهم بعرض بضاعتهم أو افتراشها بالشارع، بالإضافة إلي منع الباعة الجائلين من عرض بضاعتهم أمام المدارس والمساجد حتي لا تعيق حركة المواطنين وتتسبب في حدوث تكدسات مرورية.

كما وجه المحافظ مسؤول هيئة سلامة الغذاء بالتعاون مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات التموينية بمتابعة الأسواق والتأكد من توافر السلع والمواد الغذائية بكميات كبيرة وكذا التأكد من صلاحية المواد الغذائية المقدمة للمواطنين بموائد الرحمن خلال شهر رمضان الفضيل.

شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتفعيل دور المراكز الإعلامية بكل مركز ومدينة وحي للرد على الشكاوي الواردة من المواطنين عبر مواقع التواصل الإجتماعي ، مؤكداً أن العمل والإخلاص هما السبيل الوحيد لنيل رضا المواطنين.

كما شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف العمل والتواصل مع مديري الإدارات الزراعية للقضاء نهائياً على ظاهرة التعدي على الأرض الزراعية واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال المخالفين.

كما وجه محافظ الشرقية بضرورة مراجعة أسلاك الكهرباء بأعمده الإنارة وعمل الصيانة اللازمة لها بالإضافة الي التأكد من قيام أصحاب المحال التجارية والأكشاك بتوصل الكهرباء بصورة قانونية واتخاذ إجراءات قانونية صارمة حيال كل من يخالف ذلك.