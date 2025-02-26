الشوط الأول .. تعادل سلبي بين الأهلي وحرس الحدود

حسم التعادل السلبي، الشوط الأول من مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام حرس الحدود المقرر المقامة بينهما حاليًا على استاد الجيش ببرج العرب ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لبطولة الدوري الممتاز.

الأهلي بدأ المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - مصطفى العش - كريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية - حسين الشحات - إمام عاشور - أحمد رضا.

خط الهجوم: جراديشار - وسام أبو علي.

وجلس على دكة البدلاء: محمد الشناوي – عمر كمال – أكرم توفيق – أشرف داري - عمرو السولية - كريم وليد - أشرف بن شرقي- أحمد نبيل كوكا – محمد عبد الله.

بينما بدأ حرس الحدود المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمود الزنفلي.

خط الدفاع: محمد الدغيمي ، محمد سامي ، إبراهيم عبدالحكم ، عبدالرحمن جودة ، فوزي الحناوي.

خط الوسط: محمد مجلي، إيزي إيميكا.

خط الهجوم : محمود ممدوح، كاريديولا، حازم العسكري.

سيطر الأهلي على معظم أوقات الشوط الأول، ولاحت له أكثر من فرصة للتسجيل عن طريق وسام أبو علي وجراديشار، ولكنه لم يكن موفقًا في تسجيل أي هدف.

و لجأ الاهلي في معظم الأوقات إلى الكرات العرضية أو التسديد من خارج منطقة الجزاء، بسبب التكتلات الدفاعية لفريق حرس الحدود، بالإضافة إلى أرضية الملعب.