جولة لـ طلاب "حقوق حلوان الأهلية" بالنيابة الإدارية

نظمت إدارة برنامج الدراسات القانونية باللغة العربية بجامعة حلوان الاهلية تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، والدكتورة أمل لطفى عميد كلية الحقوق والمشرفة على البرنامج، زيارة ميدانية لطلاب البرنامج إلى مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية، بمقر رئاسة الهيئة في السادس من أكتوبر، برئاسة المستشار أيمن نبيل، وتحت إشراف الدكتور أحمد المراغي، وكيل كلية الحقوق، والدكتورة ريهام منصور، منسق البرنامج.

وجاءت الزيارة في إطار تعريف الطلاب عن قرب برسالة النيابة الإدارية ودورها المحوري في مكافحة الفساد وصون المال العام، إلى جانب إتاحة الفرصة لهم للاطلاع على الجوانب التطبيقية للعمل القضائي، بما يعزز فهمهم العملي لمجالات العدالة الإدارية.

وقد أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان الأهلية، أن الجامعة تسعى إلى تطوير آليات التعلم والتدريب القانوني، من خلال توفير فرص عملية لطلابها داخل المؤسسات القضائية الكبرى، بما يعزز من مهاراتهم التطبيقية ويؤهلهم لسوق العمل.

وأضاف أن هذه الزيارة تأتي في إطار رؤية الجامعة لدمج الطلاب في بيئة العمل الحقيقية، وإكسابهم خبرات مباشرة تسهم في بناء كوادر قانونية متميزة قادرة على مواكبة التطورات التشريعية والقضائية.

وقد استهلت الزيارة بكلمة ترحيبية ألقاها المستشار أيمن نبيل، مدير مركز التدريب القضائي، الذي نقل تحيات المستشار عبد الراضي صديق، رئيس الهيئة، متمنيًا للطلاب الاستفادة القصوى من هذه التجربة، ومؤكدًا حرص النيابة الإدارية على استضافة طلاب كليات الحقوق بالجامعات المصرية العريقة، لتمكينهم من التفاعل المباشر مع بيئة العمل القضائي وتعزيز وعيهم القانوني.

وأكدت الدكتورة أمل لطفي، عميدة كلية الحقوق بجامعة حلوان، أن هذه الزيارة تعكس التعاون المثمر بين الجامعة والنيابة الإدارية في تأهيل جيل جديد من القانونيين القادرين على الإسهام الفاعل في تطوير المنظومة العدلية، مشيدة بالدور الحيوي الذي تقوم به النيابة الإدارية في تحقيق العدالة الناجزة ومكافحة الفساد.

كما نقلت تحيات الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، للحضور، مشيرةً إلى اهتمام جامعة حلوان الأهلية بتقديم برامج أكاديمية متطورة تواكب احتياجات سوق العمل القانوني.

وقد تضمن برنامج الزيارة محاضرة تعريفية ألقاها المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية ومدير مركز الإعلام والرصد، استعرض خلالها نشأة النيابة الإدارية وتطورها التاريخي واختصاصاتها ضمن منظومة العدالة المصرية.

كما قدمت المستشارة الدكتورة داليا عبد الغني، عضو مركز التدريب القضائي، محاضرة حول أهمية تعزيز الثقافة العامة وبناء الشخصية القانونية لتمكين الطلاب من تحقيق أهدافهم المستقبلية في المجال القانوني.

واختُتمت الزيارة بجولة تفقدية داخل مبنى رئاسة النيابة الإدارية، حيث تعرف الطلاب على أقسام الهيئة وآليات العمل داخلها، كما تم التقاط الصور التذكارية لتوثيق هذه التجربة المتميزة، التي تُعد خطوة مهمة نحو صقل مهاراتهم القانونية والعملية