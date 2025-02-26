اقتصادية قناة السويس توقع عقد إنشاء مشروع «إندستريال هاوس» لمواد البناء بوادي التكنولوجيا

وقع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم، مع ياسر أيوب، رئيس شركة Industrial House لمواد البناء، عقد انتفاع لإنشاء مشروع هو الثاني بمنطقة وادي التكنولوجيا "شرق الإسماعيلية" في سيناء، ويستهدف هذا المشروع إنشاء مصنع للمنتجات الجبسية بثلاثة خطوط إنتاج كالآتي: (خط إنتاج الألواح الجبسية، وآخر للجبس المصيص، والثالث لإنتاج الشكائر البلاستيكية للتعبئة)، وتبلغ الاستثمارات الإجمالية للمشروع 12 مليون دولار أي ما يتخطى 600 مليون جنيه، ويقع على مساحة 50 ألف متر مربع، فيما يتيح المشروع حجم عمالة يبلغ 500 فرصة عمل مباشرة.

أكد رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تواصل الجهود الترويجية لجذب الاستثمارات بجميع المناطق الصناعية والمواني التابعة للهيئة على مدى زمني يتجاوز العامين ونصف العام، والتي توجت بنجاح استقطاب مشروعين فعليين في قطاعي الصناعات المعدنية ومواد البناء بإجمالي استثمارات 17 مليون دولار، ومساحة إجمالية 85 ألف متر مربع، ويوفران 650 فرصة عمل مباشرة حتى الآن؛ لبدء تنمية منطقة وادي التكنولوجيا الصناعية الواعدة داخل سيناء، موضحًا أن هذا النجاح جاء نتيجة العمل المتواصل على تهيئة مناخ الاستثمار داخل المنطقة الاقتصادية من توفير بنية تحتية ومرافق عالمية المواصفات، والعمل على الرقمنة الكاملة لخدمات المستثمرين سواء خدمات الشباك الواحد أو الخدمات الجمركية واللوجستية، وذلك بدعم مباشر من القيادة السياسية ومؤسسات الدولة كافة فضلا عن شركاء النجاح من المستثمرين، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي تفعيلا لاستراتيجية الهيئة نحو التمكين.

من جانبه أعرب رئيس شركة "إندستريال هاوس" عن سعادته بالتعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيدًا بما لمسه من تميز للكوادر الإدارية بالمنطقة والدعم غير المسبوق الذي توليه المنطقة لمستثمريها من تيسيرات في الإجراءات كافة من خلال شباك واحد للخدمات One-Stop-Shop، كما أوضح أن الشركة حريصة على توطين صناعة منتجاتها من مواد البناء محليًّا، مشيرًا إلى أن الشركة تقوم حاليًا بتنفيذ أعمال في عدد من المشروعات القومية بالدولة المصرية على رأسها مشروع مونوريل العاصمة بالإضافة لعدد من مشروعات السكك الحديدية.

وتخطط شركة "إندستريال هاوس" من خلال مصنعها بوادي التكنولوجيا "الإسماعيلية شرق" الذي يشمل ثلاثة خطوط إنتاج لإنتاج الألواح الجبسية بطاقة إنتاجية 2 طن متر مربع سنويًّا يصل لأربعة ملايين متر مربع بالتشغيل الكامل للمشروع، وكذلك إنتاج الجبس المصيص بطاقة 600 ألف طن سنويًّا تصل إلى 900 ألف متر مربع، بالإضافة لإنتاج 60 مليون كيس سنويًّا قابلة للزيادة، مع تخصيص الشركة لأكثر من 80% من الإنتاج للتصدير للخارج مستفيدةً من التكامل بين منطقة وادي التكنولوجيا وميناء شرق بورسعيد التابع لاقتصادية قناة السويس.