زيلينسكي: سيتم توقيع اتفاقية المعادن مع الولايات المتحدة على المستوى الوزاري

أعلن الرئيس الأوكراني زيلينسكي، أنه سيتم توقيع اتفاقية المعادن مع الولايات المتحدة على المستوى الوزاري، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.



وأكد زيلينسكي، أنّ نجاح اتفاقية المعادن مع الولايات المتحدة يعتمد على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرًا، إلى أنّ اتفاقية المعادن قد تكون جزءا من الضمانات الأمنية الأمريكية لأوكرانيا.



وواصل: "سأناقش مع ترامب استخدام الأصول الروسية المجمدة للتنقيب عن المعادن، وسأبحث مع ترامب بشكل مباشر ما إذا كان سيوقف المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا".



وذكر، أن بلاده في حالة حرب وبحاجة ماسة إلى المساعدات العسكرية، مؤكدًا، أنه لا وقف لإطلاق النار دون ضمانات أمنية لأوكرانيا.