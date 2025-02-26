محافظ الشرقية يترأس اجتماع المجلس التنفيذي لمناقشة عدد من الملفات

ترأس المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، اجتماع المجلس التنفيذي ، لبحث ومناقشة عددًا من الملفات والموضوعات الهامة، والتي تعود بالنفع والفائدة على المواطنين ، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي ، والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة ، ومحمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد أ.ح رياض الرماح المستشار العسكري للمحافظة ، والمستشار زكريا الشافعي المستشار القانوني للمحافظة، والمهندس خالد شاهين رئيس جهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة ، والعميد أحمد النجار مدير مباحث التموين ، والعقيد محمد سالم وكيل إدارة المرور ، واللواء عمر الحوام رئيس فرع الشرقية لجهاز حماية المستهلكك ، وأحمد بلال مسئول هيئة سلامة الغذاء بالشرقية ، وممثلاً عن الكنيسة ، ومديري المديريات الخدمية والهيئات والشركات، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ، ومديري الإدارات العامة والنوعية ، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

استهل المحافظ الاجتماع بتقديم التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك داعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصر وأن ينعم على الشعب المصري بمزيد من الأمن والإستقرار والرخاء.

كما قدم محافظ الشرقية التهنئة للدكتور محمد حامد لتكليفه بالعمل وكيلاً لوزارة الأوقاف بالشرقية ، وكذلك تقديم التهنئة للدكتور محمود عبد العظيم لتجديد الثقة واستمراره وكيلاً لوزارة الشباب والرياضة بالشرقية.

وحرص محافظ الشرقية على تقديم التهنئة لأعضاء المجلس التنفيذي بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم ، مطالباً الجميع ببذل المزيد من الجهد والعمل ليل نهار لمتابعة المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بالقري ومراكز ومدن المحافظة وإلزام الشركات المنفذة بالتوقيتات الزمنية المحددة لدخولها الخدمة الفعلية لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

وخلال الاجتماع رحب محافظ الشرقية باللواء عمر الحوام رئيس فرع الشرقية لجهاز حماية المستهلك وأحمد بلال مسئول هيئة سلامة الغذاء بالشرقية لإنضامهما لعضوية المجلس التنفيذي متمنياً لهما التوفيق والسداد .

شهد الإجتماع قيام محافظ الشرقية بتكريم 3 من العاملين بالديوان العام بمنحهم شهادات تقدير وذلك لبلوغهم السن القانوني للمعاش ولما قدموه من جهد وأداء متميز خلال فتره عملهما بالجهاز الإداري وهم فايزة علي عبد العزيز – بإدارة الحسابات بالديوان العام

وإبراهيم أحمد موسى بمركز تدريب وتنمية الموارد البشرية

وعادل محمد حسن منصور بإدارة المحاجر بالديوان العام

أكد محافظ الشرقية، أن هذا التكريم يأتي ترسيخاً لقيم الوفاء والعرفان بالجميل لمن أدوا دورهم فى خدمة الوطن بالمواقع التنفيذية المختلفة ، ويؤكد على أهمية العمل بروح الفريق الواحد داخل المؤسسة الواحدة لتنفيذ الخطط الإستراتيجية والتنموية لتلبية إحتياجات المواطنين والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم بكافة قطاعات العمل المختلفة.

أعرب المكرمون عن امتنانهم وشكرهم ، متمنيين لمحافظ الشرقية ولأعضاء المجلس التنفيذي مزيداً من العطاء والعمل لإستكمال مسيرة التنمية وإنجاز كافة المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.