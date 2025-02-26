“بحوث الصحراء” يواصل حصر وتصنيف الأراضي الصحراوية في توشكى

واصل مركز بحوث الصحراء، حصر وتصنيف الأراضي بمنطقة توماس وعافية على مساحة 75 الف فدان، بمشروع توشكى الخير بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.
وقام الدكتور محمد عزت نائب رئيس مركز بحوث الصحراء، للمشروعات والمحطات البحثية بالإشراف على دراسات حصر وتصنيف الأراضي بمنطقة توماس وعافية على مساحة 75 الف فدان بمشروع توشكى الخير بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.
وتأتى هذه الدراسات ضمن سلسلة من الدراسات الشاملة التي يجريها مركز بحوث الصحراء، لتنفيذ الحصر التصنيفى للأراضى بالأقاليم الصحراوية في مناطق مختلفة من الجمهورية فى إطار المشروعات القومية للتوسع الزراعى الأفقى.
وأشار عزت، إلى أن مركز بحوث الصحراء يقوم بإجراء تلك الدراسات لتقييم صلاحية الأراضي للزراعة في المناطق الصحراوية وتحديد محدات الاستغلال الزراعي وتخطيط إستغلالها الزراعى، بالإضافة إلى تحديد التراكيب المحصولية المناسبة للمنطقة وحساب المقننات المائية المطلوبة تمهيدًا لإدراج هذه الأراضي ضمن خطة الاستزراع بجنوب مصر.