“بحوث الصحراء” يواصل حصر وتصنيف الأراضي الصحراوية في توشكى

واصل مركز بحوث الصحراء، حصر وتصنيف الأراضي بمنطقة توماس وعافية على مساحة 75 الف فدان، بمشروع توشكى الخير بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

وقام الدكتور محمد عزت نائب رئيس مركز بحوث الصحراء، للمشروعات والمحطات البحثية بالإشراف على دراسات حصر وتصنيف الأراضي بمنطقة توماس وعافية على مساحة 75 الف فدان بمشروع توشكى الخير بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

وتأتى هذه الدراسات ضمن سلسلة من الدراسات الشاملة التي يجريها مركز بحوث الصحراء، لتنفيذ الحصر التصنيفى للأراضى بالأقاليم الصحراوية في مناطق مختلفة من الجمهورية فى إطار المشروعات القومية للتوسع الزراعى الأفقى.

وأشار عزت، إلى أن مركز بحوث الصحراء يقوم بإجراء تلك الدراسات لتقييم صلاحية الأراضي للزراعة في المناطق الصحراوية وتحديد محدات الاستغلال الزراعي وتخطيط إستغلالها الزراعى، بالإضافة إلى تحديد التراكيب المحصولية المناسبة للمنطقة وحساب المقننات المائية المطلوبة تمهيدًا لإدراج هذه الأراضي ضمن خطة الاستزراع بجنوب مصر.

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