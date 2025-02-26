رئيس الوزراء يتفقد نموذجًا لأتوبيس سياحي من إنتاج "النصر للسيارات".. صور

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ظهر اليوم، قبل بدء اجتماع الحكومة الأسبوعي، نموذجًا لإحدى الحافلات السياحية الجديدة "أتوبيس سياحى" ضمن أسطول شركة مصر للسياحة، من إنتاج شركة النصر لصناعة السيارات، التابعتين لوزارة قطاع الأعمال العام، وذلك بحضور المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس محمد السعداوي، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية، والدكتور خالد شديد، العضو المنتدب لشركة النصر للسيارات.

وأشاد رئيس الوزراء بجودة التصنيع والابتكار في تصميم الأتوبيس السياحي، مؤكدًا أن شركة النصر للسيارات تُحرز تقدمًا كبيرًا على طريق توطين صناعة السيارات في مصر، وبما يتماشى مع إستراتيجية الدولة المصرية لتنمية صناعة السيارات، مُضيفًا أن السوق المصرية هي سوق واعدة تحظى بالكثير من الحوافز التي يمكن لشركات السيارات العالمية الاستفادة منها.

وخلال تفقده لنموذج الأتوبيس السياحي، تساءل الدكتور مصطفى مدبولي عن نسبة المُكون المحلي بالأتوبيس، ومدى القدرة على إنتاج أعداد أكبر منه.

وقال المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، إن أتوبيس "مصر للسياحة" الذي تم تفقده اليوم هو نموذج ضمن عددٍ من الحافلات السياحية التي تم تسليمها لشركتي "شرق الدلتا للنقل والسياحة"، و"غرب ووسط الدلتا للنقل والسياحة"، التابعة لوزارة النقل، والتي تم إنتاجها بشركة النصر للسيارات بعد اعادة تشغيلها مؤخراً.

وأضاف الوزير أن الأتوبيس السياحي بنسبة مكون محلي تتجاوز 50%، وهو أحد عناصر الخطة الإنتاجية لشركة النصر للسيارات، والتي تشمل إنتاج الأتوبيسات وسيارات الركوب والميني باص الكهربائي وسيارات النقل الخفيف، حيث تقوم الشركة بنقل التكنولوجيا الحديثة وتوطين الصناعات المغذية وتعظيم المكون المحلي وتوفير خدمات الصيانة.

وأكد وزير قطاع الأعمال العام أن هذا المشروع يأتي في إطار استراتيجية الوزارة لدعم وتعميق التصنيع المحلي وتحديث وتطوير النقل السياحي، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والزائرين، كما أنه يعكس رؤية الوزارة في تحديث وتطوير شركاتها التابعة وإحياء وتنمية الأصول، بما يواكب متطلبات السوق ويعزز تنافسية الشركات الوطنية، موضحا أن التعاون بين مصر للسياحة والنصر للسيارات يمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين الشركات التابعة للوزارة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف الوزير أن الأتوبيس الجديد يمثل إضافة قوية لأسطول "مصر للسياحة"، حيث سيسهم في تحسين تجربة السياحة وتقديم خدمات عالية الجودة تتماشى مع المكانة الرائدة التي تسعى الشركة للحفاظ عليها في قطاع السياحة، مضيفا أنه يتم إنتاج هذه الحافلات السياحية بشركة النصر للسيارات وفقًا لأحدث المعايير العالمية، وأنها تجمع بين أقصى درجات الأمان، والراحة، والفخامة. ويتميز التصميم الجديد بمظهر عصري وتجهيزات متطورة، تشمل مقاعد فاخرة، وأنظمة ترفيه متكاملة، لضمان تجربة سياحية متميزة.