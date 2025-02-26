وزير الزراعة ونظيره الإيفواري يبحثان التعاون في مجال الأسماك وتحسين السلالات

استقبل المهندس علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الأربعاء، سيدي توري وزير الموارد الحيوانية والسمكية الايفواري، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة.

وخلال الاجتماع رحب "فاروق" بالوزير الايفواري والوفد المرافق له مؤكدًا على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء الأفارقة لتحقيق الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار استيراتيجية الدولة المصرية ويلقى متابعة مستمرة من الرئيس السيسي.

وقال وزير الزراعة، إن لدينا أكثر من عشرة آلاف عالم وباحث في المراكز والمعاهد التابعة للوزارة في جميع المجالات منها الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة وتحسين السلالات وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية، مؤكدًا على استعداد مصر لتقديم الدعم الفني للأشقاء في كوت ديفوار وكذلك استقبال فرق عمل للتدريب في المراكز البحثية المصرية وايفاد خبراء لتدريبهم هناك في كل الأنشطة المرتبطة بالانتاج الزراعى والحيوانى والداجني والخدمات البيطرية والأمصال واللقاحات.

وقال فاروق، إنه رغم التحديات التي تواجه الدولة المصرية من ندرة المياه إلا أن مصر حققت إنجازات ضخمة في المجالات الزراعية بفضل اهتمام الرئيس السيسي بالتكنولوجيا الحديثة وتحسين السلالات لزيادة الإنتاجية من اللحوم والألبان ومعدل التحول للثروة الحيوانية وبالتالي كان له أثر فعال في تقليل استيراد اللحوم من الخارج وزيادة الإنتاجية المحلية وتحقيق التوازن في الأسعار.

وفي نهاية الاجتماع أكد وزير الزراعة، أن كل إمكانيات الوزارة في خدمة الاشقاء بكوت ديفوار ووجه بوضع آلية محددة وخطة عمل لتفعيل نقاط الاتفاق وتنفيذها على أرض الواقع.

كما وجه بعقد لقاء بين المستثمرين المصريين من خلال السفارة الايفوارية بالقاهرة بالتعاون مع وزارة الزراعة لوضع خطة عمل ومتابعتها.

ومن جانبه أعرب وزير الثروة الحيوانية والسمكية الايفواري عن سعادته بحفاوة الاستقبال ورؤية الإنجازات التي شهدتها مصر خلال الفترة الأخيرة ليس فقط في مجال الزراعة ولكن كل المجالات، مشيرًا إلى عمق العلاقات المتميزة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الحسن واتارا رئيس كوت ديفوار.

وأضاف، أن مصر أيضا لديها تجربة تحتذى للدول في مجال محاربة الإرهاب، مؤكدًا أن مصر لديها الكثير من الخبرات التي يمكن الاستفادة منها في مجال الإنتاج الحيواني والاستزراع السمكى والأمن الغذائي.

وقال الوزير الايفواري، إنه يمكن توقيع مذكرة تفاهم تتضمن مجالات التعاون بين الجانبين مضيفا أن بلاده على استعداد لتخصيص قطعة أرض لمصر لإنشاء مزراعة مشتركة للثروة الحيوانية إرشادية بحثية مرحبا بالمستثمرين المصريين والاستفادة بالحوافز التي تمنحها دولته للمستثمرين الأجانب مشيرا إلى مكانة مصر الكبيرة لديهم.

ووجه الوزير الايفواري الدعوة لوزير الزراعة المصري لحضور المعرض الزراعي الذي تنظمه بلاده والمزمع عقده في أبريل القادم، مشيرًا إلى أن مصر سوف تكون ضيف شرف المعرض.

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