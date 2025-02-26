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الأربعاء 26 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

تنظيم الاتصالات يحدد مواعيد عمل منافذ بيع شركات المحمول خلال رمضان

تنظيم الاتصالات
تنظيم الاتصالات
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 أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن مواعيد عمل منافذ بيع مشغلي خدمات الاتصالات خلال شهر رمضان المبارك، حيث تم تقسيم أوقات العمل إلى فترتين قبل وبعد الإفطار.

وتعمل المنافذ قبل الإفطار من الساعة 10 صباحًا حتى 4 عصرًا طوال الأسبوع، باستثناء يوم الجمعة الذي يبدأ العمل فيه من 1:30 ظهرًا، أما بعد الإفطار، فتفتح المنافذ من 8 مساءً حتى 11 مساءً، مع تمديد العمل حتى 12 صباحًا يومي الخميس والجمعة.

وأكد الجهاز التزام منافذ البيع داخل المراكز التجارية بالمواعيد المحددة لكل مركز، حرصًا على تسهيل حصول المستخدمين على الخدمات خلال الشهر الكريم.

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