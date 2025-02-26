جراديشار ووسام أبو علي يقودان هجوم الأهلي أمام الحدود وبن شرقي بديلا

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل الأهلي لخوض مباراة حرس الحدود المقرر إقامتها عصر اليوم الأربعاء، على استاد الجيش ببرج العرب ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لبطولة الدوري الممتاز.



وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - مصطفى العش - كريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية - حسين الشحات - إمام عاشور - أحمد رضا.

خط الهجوم: جراديشار - وسام أبو علي.

ويجلس على دكة البدلاء: محمد الشناوي – عمر كمال – أكرم توفيق – أشرف داري - عمرو السولية - كريم وليد - أشرف بن شرقي- أحمد نبيل كوكا – محمد عبد الله.