فيولا فهمي تواصل جولاتها الانتخابية بزيارة “البوابة نيوز”

واصلت الكاتبة الصحفية فيولا فهمي، المرشحه لعضوية مجلس نقابة الصحفيين “تحت السن”، جولاتها الانتخابية استعدادًا لانتخابات التجديد النصفي المقررة في 7 مارس المقبل، حيث زارت اليوم الاربعاء، مؤسسة “البوابة نيوز”.

وحظيت “فهمي” باستقبال حافل من أسرة “البوابة نيوز”، حيث سادت أجواء ودية بينها وبين الصحفيين والعاملين بالمؤسسة.

وخلال الزيارة، أدارت المرشحة حوارًا مفتوحًا مع الزملاء، استعرضت خلاله رؤيتها لدعم الصحفيين وتعزيز أوضاع المهنة، مؤكده حرصها على التواصل المباشر مع أبناء المهنة في مختلف المؤسسات الصحفية.