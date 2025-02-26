حفل اختتام مشروع تعزيز استدامة خدمات المياه والصرف الصحي في صعيد مصر

اختتم مشروع تعزيز استدامة خدمات المياه والصرف الصحي في صعيد مصر (ISWS) أعماله بنجاح خلال حفل ختامي رفيع المستوى، تم افتتاح المؤتمر بكلمة من السيدة إيفا فيتمان، نائب سفير مملكة هولندا في مصر؛ والسيدة سنا هيوتيلانين، مديرة برنامج المشروع فى وكالة اتحاد البلديات الهولندية VNG International

جاء ذلك بحضور كبار المسؤولين من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والعديد من الخبراء فى قطاع المياه والصرف والصحى مثل الدكتور عبد القوي خليفة، وزير مرافق مياه الشرب والصرف الصحي الأسبق، المهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا والمهندس محمد صلاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، وعدد من رؤساء شركات المياه، والاستاذ عدلى ابو عقيل، سكرتير عام محافظة اسيوط والشركاء الدوليين من الجهات المانحة.

حقق المشروع تقدماً كبيراً في تعزيز الحوكمة وتحسين تقديم الخدمات في قطاع المياه والصرف الصحي، حيث ركّز على:

• تعزيز المساءلة المجتمعية: إنشاء آليات لمشاركة أكبر للمجتمع في عملية صنع القرار لضمان تقديم خدمات مياه وصرف صحي أكثر استجابة لاحتياجات المواطنين.

• تطوير نظام شكاوى أكثر كفاءة: توحيد وتنظيم منصات الشكاوى والتعامل مع متطلبات واحتياجات المواطنين المتعلقة بإدارة المياه والصرف الصحي.

• تحسين الاستدامة المؤسسية: تعزيز القدرات المؤسسية والفنية وتطوير آليات التنسيق بين الجهات المحلية والوطنية المعنية.

• تشجيع تبادل المعرفة: تيسير الحوار وتبادل أفضل الممارسات بين العاملين في القطاع وصنّاع السياسات.

في كلمتها الافتتاحية، أكدت السيدة إيفا فيتمان على أهمية استمرار التعاون بين مصر وهولندا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما في إدارة الموارد المائية. وقالت "تمثل الشراكة بين مصر وهولندا في قطاع المياه دليلاً على التزامنا المشترك بالتنمية المستدامة. ومن خلال مشاريع المياه مثل مشروع تعزيز استدامة خدمات المياه فى صعيد مصر، لا نعمل فقط على تحسين الخدمات الأساسية، بل نبني أيضاً أنظمة مرنة تعود بالفائدة على المجتمع المصرى لسنوات قادمة."

ومن جانبه، صرّح الدكتور عبد القوي خليفة، وزير مرافق مياه الشرب والصرف الصحي الأسبق قائلا ً "يعد تفعيل المشاركة المجتمعية ركيزة أساسية لنجاح المشروع. فمن خلال دمج مبادرات التوعية وآليات المتابعة المستدامة لمعالجة التحديات بعد انتهاء المشروع، يمكننا تعزيز التعاون المستمر بين بين مقدمى الخدمات والمواطنين."



وأشاد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بأثر المشروع، قائلاً: "يمثل مشروع تعزيز استدامة خدمات المياه والصرف الصحي في صعيد مصر نموذجًا عمليًا لكيفية تعزيز كفاءة واستدامة المرافق الحيوية من خلال الحوكمة الفعالة والتنسيق المؤسسي"، مضيفا: "إن دمج آليات المساءلة المجتمعية وتحسين استجابة الخدمات لاحتياجات المواطنين يسهم في تحقيق رؤية الدولة المصرية لضمان وصول خدمات المياه والصرف الصحي بجودة عالية لكافة المناطق، وخاصة في صعيد مصر. كما أن الشراكات الفعالة بين الحكومة والجهات المانحة والمؤسسات الدولية مثل VNG International تفتح آفاقًا أوسع لتطوير قطاع المياه وفق أفضل الممارسات العالمية."

بدورها، أكدت السيدة سنا هيوتيلانين، مديرة برنامج المشروع في VNG International، على توافق المشروع مع الأولويات الوطنية، مشيرةً إلى أن " تعزيز البنية التحتية لقطاع المياه والصرف الصحي أمر ضروري لاستراتيجية التنمية في مصر. وقد لعب المشروع دورًا حيويًا في تحسين تقديم الخدمات، مما يضمن أن تكون هذه المرافق الأساسية شاملة ومستدامة للأجيال القادمة."

تم تمويل مشروع تعزيز استدامة خدمات المياه فى صعيد مصر من قبل سفارة مملكة هولندا في مصر، ونُفذ بواسطة VNG International بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي. وخلال فترة تنفيذه، أسهم المشروع بشكل كبيرفى تحسين الكفاءة والاتاحة والمساءلة المجتمعية في خدمات المياه والصرف الصحي في صعيد مصر، ليصبح نموذجًا يحتذى به لمشاريع التنمية المستقبلية في المنطقة.