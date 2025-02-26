محمد صلاح يثير الجدل حول مستقبله مع ليفربول

أثار النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، الجدل من جديد حول موقفه من تجديد عقده مع النادي، الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وتحدث صلاح أيضًا عن إمكانية فوزه بجائزة الكرة الذهبية هذا العام، وذلك في ظل تألقه اللافت للنظر هذا الموسم.

رسالة محمد صلاح لجماهير ليفربول

وجه صلاح رسالة لجماهير ليفربول مع اقتراب عقده من نهايته، موضحًا أن الموسم الجاري هو الأفضل له في إنجلترا.

وقال صلاح في حديثه لشبكة «TNT»: «أريد أن يتذكر جمهور ليفربول أنني قدمت كل شيء للنادي ولمدينة ليفربول، ولم أكن كسولا، لقد استمتعت بكرة القدم وبذلت كل شيء ممكن».

محمد صلاح

وأضاف محمد صلاح: «الناس في مدينة ليفربول يمنحونك الحب وترتبط بهم لأنك تبذل كل ما لديك».

وتابع صلاح: «أريد فقط أن يتذكروا أنني كنت هنا لمدة 8 سنوات أو أكثر وبذلت كل شيء».

نصيحة أرسين فينجر

تلقى صلاح نصيحة من أرسين فينجر عندما سأله عن الفارق بين اللاعب الجيد واللاعب العظيم، وقال له مدرب أرسنال السابق: «اللاعب العظيم لا يهم كيف يؤدي في المباراة. عليه دائما أن يكون في قمة التركيز لينتظر اللحظة المناسبة للتسجيل».

وأكد نجم منتخب مصر أن الموسم الجاري هو الأفضل له في مسيرته الكروية، قائلًا: «أعتقد أن هذا هو أفضل موسم لي لأنني أجعل اللاعبين من حولي أفضل أيضا، هذا ما أشعر به».

محمد صلاح - أرسين فينجر

وواصل محمد صلاح: «هذا الموسم هو الأفضل في مسيرة كودي جاكبو ولويس دياز ولاعبون آخرون، كما أن عدد تمريراتي الحاسمة أصبح أكبر، وهذا يعني أنني أساعدهم كثيرا حقا، لذا، أعتقد أن هذا هو أفضل موسم لي لأنني أجعل اللاعبين من حولي أفضل».

إمكانية التتويج بجائزة الكرة الذهبية

وعن إمكانية فوزه بجائزة الكرة الذهبية هذا العام، قال صلاح: «دعونا نتوج بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، وسنرى».

وأتم محمد صلاح: «يعلم الجميع أن جائزة الكرة الذهبية تتدخل فيها أشياء أخرى في بعض الأحيان، لذلك أركز فقط على التتويج بالدوري الإنجليزي ودوري الأبطال والحذاء الذهبي حاليا».

ويستعد محمد صلاح رفقة ليفربول لخوض مواجهة صعبة مساء اليوم الأربعاء، وذلك أمام نيوكاسل يونايتد في إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.