أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، عن انقطاع المياه عن مدينة الأقصر والمناطق التابعة لها، وذلك نتيجة حدوث كسر مفاجئ بخط طرد صرف صحي 1000مم بمنطقة الحبيل التابع لمحطة 3 صرف صحى.

وتأسف الشركة عن هذا العطل خارج عن إرادتها، وتبذل قصارى جهدها في سبيل إنهاء أعمال الإصلاح في أقل فترة زمنية ممكنة.

وتهيب الشركة بالسادة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

وتقوم الشركة بتدبير سيارات مياه متنقلة صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وفى حال وجود أى شكوى الاتصال بالخط الساخن 125من أي تليفون أرضي أو من خلال الإتصال بالأرقام التالية:

- 0952282406

- 01147999752