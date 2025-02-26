ختام فعاليات برنامج "سفراء ضد الفساد" بمركز شباب مدينة العريش

اختتمت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء "إدارة تنمية النشء، فعاليات البرنامج القومي، لترسيخ المفاهيم الصحيحة والموضوعية لسبل مكافحة الفساد، في نسخته الثامنة تحت شعار" سفراء ضد الفساد"، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء وتوجيهات إيهاب حسن عبد الوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء.

أقيمت الفعاليات بمركز شباب مدينة العريش، بحضور خالد رجائي نائب عن مدير عام المديرية، وعبد المقصود رمضان مدير إدارة تنمية النشء بالمديرية، وتم التدريب على أهم مبادئ البرنامج (الغش، الشائعات، العنف، التحرش، الأمن السبيراني، والمسؤولية والحفاظ على الملكية العامة، وعدم التمييز)، تمهيدا للوصول لمرحلة المبادرات.

ويهدف البرنامج التدريبي إلى تنمية الوعي لدى النشء، وترسيخ مبادئ مواجهة الفساد المجتمعي، والتأكيد على ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية المجتمعية، بالإضافة إلى السعي نحو التقدم والدفع بعجلة التنمية في الدولة المصرية.