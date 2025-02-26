تصفيات مهرجان إبداع مراكز الشباب للموسم الخامس بشمال سيناء

شهدت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، فعاليات تصفيات مهرجان إبداع مراكز الشباب الموسم الخامس 2025 في مجالات "المعلومات العامة، الفن التشكيلي"، والمقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، و اللواء الدكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء ، وايهاب حسن عبد الوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء ،بحضور خالد مكاوي مدير ادارة تنمية الشباب.

وشهدت التصفيات مشاركة واسعة من الشباب الموهوبين، وقدموا عروضًا مميزة تنافسية أمام لجنة التحكيم، والتي أشادت بمستوى المشاركات، مؤكدة على أهمية مثل هذه الفعاليات في اكتشاف المواهب الشبابية ودعمها.

واكد "حسن عبد الوهاب" إن التصفيات التي تجرى الشباب الموهوبين في مجال "الشعر، الإنشاد الديني، التعليق الرياضي، الغناء الفردي، المراسل التلفزيوني دوري ثقافي،الرواية،القصة "، وقدموا عروضًا مميزة أمام لجنة التحكيم.

وأوضح أن مهرجان إبداع مراكز الشباب يُعد أحد أهم الفعاليات الثقافية والفنية التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة سنويًا، بهدف اكتشاف المواهب الشبابية في مختلف المجالات الفنية والثقافية، ودعمها لتقديم أفضل ما لديها على المستوى المحلي والوطني.