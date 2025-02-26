الهلال الأحمر المصري يُكمل 500 يوم في دعم غزة.. «التزام إنساني من القلب»

الأربعاء 26/فبراير/2025 - 02:56 م

أعلنت الدكتورة آمال إمام، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، أن الهلال أكمل 500 يوما من الاستجابة الإنسانية لأزمة غزة، مؤكدة أن العمل لا يزال مستمرا بسواعد المتطوعين وكوادر الهلال من أجل الإنسانية.

وقالت «آمال» في فيديو منشور عبر الصفحة الرسمية للهلال الأحمر المصري على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنّ المتطوعين جعلوا العطاء جزءًا من حياتهم، وأثبتوا أن العمل التطوعي ليس مجرد تقديم مساعدة بل هو التزام إنساني ينبع من القلب وهو فعل يغير الواقع ويصنع الفارق في حياة الناس، وحثت المتطوعين على ضرورة عدم التوقف عن العطاء: «أنتم الأمل وأنتم المستقبل».

وفي سياق متصل، أطلق الهلال الأحمر المصرى حملة «ساند غزة تصلي التروايح» من أجل تعويض أهل غزة عن المساجد التي دمرت، كأول حملة من نوعها من خلال توفير الخيام المهيئة للصلاة، لإقامة شعائر الصلاة خلال شهر رمضان المبارك.

شاهد الفيديو كاملًا:

https://www.facebook.com/EgyptianRedCrescent/videos/1024678369471064