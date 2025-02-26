ads
الأربعاء 26 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

"الجيزاوي" يفتتح معرض أهلا رمضان بجامعة بنها

افتتاح المعرض
افتتاح المعرض
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

افتتح الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، يرافقه الدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، معرض "أهلا رمضان"، والذي نظمه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بمجمع الكليات ببنها.

وتفقد رئيس الجامعة ومرافقوه أقسام المعرض المختلفة، مشيدا بتنوع المنتجات وجودتها.

وقال الدكتور ناصر الجيزاوي، إن تنظيم جامعة بنها لفعاليات معرض "أهلاً رمضان" يأتي انطلاقا من دورها الخدمي والمجتمعي لتوفير المنتجات والسلع الاستراتيجية والمساهمة في توفير الأمن الغذائي للتخفيف عن كاهل منتسبيها فى إطار الاحتفال بشهر رمضان المبارك.

وأضاف "الجيزاوي" أن الأسعار في المعرض تقل بنسبة تصل إلى 30% عن مثيلاتها في الأسواق المحلية، مما يتيح لمنسوبي الجامعة والمواطنين شراء احتياجاتهم الأساسية بأسعار مناسبة، لافتا أن المعرض يضم عددا من المنتجات منها "الأرز والسكر والزيت والمكرونة ومنتجات الألبان والجبن واللحوم والخضروات والسمن والبقوليات، وغيرها من المواد الغذائية التى تحتاجها الأسر خلال شهر رمضان المبارك.

من جانبه أوضح الدكتور السيد فودة، أن المعرض سوف يستمر على مدار يومين متتالين، مشيرا إلي أن المعرض يشارك فيه العديد من مؤسسات المجتمع المدني  لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، خاصة مع تزايد الطلب خلال شهر رمضان.

افتتاح معرض أهلا رمضان

IMG-20250226-WA0021
IMG-20250226-WA0021
IMG-20250226-WA0020
IMG-20250226-WA0020
IMG-20250226-WA0018
IMG-20250226-WA0018
IMG-20250226-WA0019
IMG-20250226-WA0019
IMG-20250226-WA0017
IMG-20250226-WA0017
شهر رمضان المبارك مؤسسات المجتمع المدني معرض أهلا رمضان الاحتفال بشهر رمضان الجيزاوي