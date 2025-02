بليك لايفلي تواجه حملة إلغاء متابعين بسبب قضية تحرش جاستن بالدوني

تصاعد الخلاف بين بطلي فيلم It Ends With Us بليك لايفلي وجاستن بالدوني منذ أغسطس خلال الترويج للفيلم المشترك بينهم It Ends With Us، وبليك لايفلي تعرضت لخسارة كبيرة في متابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأشهر الستة الماضية، بينما تخوض معركة قانونية مع مخرج It Ends With Us وبطل الفيلم المشارك جاستن بالدوني في المحكمة.

وكانت لايفلي قد صعدت الخلاف عندما تقدمت بشكوى تتهم بالدوني بالتحرش الجنسي في ديسمبر، ما أدى إلى فقدانها 864,085 متابعًا منذ سبتمبر، في المقابل، كسب بالدوني 230,896 متابعًا بعد أن رفع دعوى قضائية مضادة ضد لايفلي بتهمة التشهير في يناير، وفقًا لبيانات من QR Code Generator.

وفقًا لتقرير Daily Mail، شهد شهر يناير أكبر تغيير، حيث فقدت نجمة Gossip Girl 329,577 متابعًا، وهو أكبر انخفاض لها منذ خمس سنوات، بينما كسب بالدوني 159,644 متابعًا، واستمر الاتجاه ذاته في فبراير، إذ خسرت لايفلي 363,930 متابعًا، بينما كسب بالدوني 196,230 متابعًا.

وقال مارك بوركار، الرئيس التنفيذي لـ QR Code Generator PRO S.L، للموقع: “من المثير للاهتمام كيف يتغير موقف الإنترنت بسرعة في معارك علنية كهذه، حيث تتبدل الآراء مع كل تطور جديد”، وأشار إلى أنه في ديسمبر، الشهر الذي نشرت فيه New York Times مقالًا حول شكوى لايفلي بالتحرش الجنسي، فقدت الممثلة أقل عدد من المتابعين منذ سبتمبر، وهو 32,664 متابعًا.

وأضاف في الواقع، أظهرت إحدى تحليلاتنا السابقة أنه بين 21 ديسمبر و3 يناير، اكتسبت لايفلي 46,624 متابعًا، وأوضح بوركار أن هذه التطورات قد تؤثر على مستقبل بالدوني في هوليوود، وكذلك على لايفلي، لكن دعوى جاستن بالدوني غيرت كل شيء، وشهدت لايفلي أكبر انخفاض في عدد متابعيها خلال خمس سنوات. أما بالدوني، فيبدو أنه كسب تعاطف الرأي العام".

ومع ظهور أدلة جديدة، قد نشهد انقلاب الأمور مرة أخرى أو قد تواجه لايفلي وزوجها ريان رينولدز عواقب أكبر، وجاءت هذه التصريحات بعد غياب لايفلي ورينولدز عن حفل SAG Awards يوم الأحد، حيث كان نجم Deadpool & Wolverine مرشحًا، وكان الثنائي قد حضر في وقت سابق احتفال الذكرى الخمسين لبرنامج SNL، حيث حاول رينولدز المزاح بشأن القضية، لكن الأمر جاء بنتائج عكسية.

من المقرر أن تبدأ المحاكمة بين لايفلي وبالدوني في 9 مارس 2026.