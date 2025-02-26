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الأربعاء 26 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

وداع حما الفنانة بسنت صيام بحضور المخرج خالد جلال.. فيديو

وداع حما الفنانة
وداع حما الفنانة بسنت صيام
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ودع الفنان أحمد صيام ظهر اليوم الأربعاء؛ حما ابنته الفنانة بسنت صيام للمثوى الأخير بمسجد عمر مكرم. 

ورصدت عدسة البوابة نيوز حضور المخرج خالد جلال ولتأدية الواجب في حما الفنتة بسنت صيام ابنة النجم الكبير أحمد صيام. 

ورحل حما بسنت صيام مساء أمس وكتبت عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ"، توفى إلى رحمة الله تعالى: محمد مروان يوسف سعاده للفقيد الرحمة ولعائلته الصبر والسلوان. صلاة الجنازة يوم الاربعاء الموافق ٢٦ من فبراير عقب صلاة الظهر بمسجد عمر مكرم بقصر النيل والدفن بمقابر العائلة بمقابر مقابر عوارة بطنطا".

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