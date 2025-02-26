أشرف العربي رئيسًا للمجلس الاستشاري للهيئة الوطنية للإعلام

أعلن الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، تشكيل المجلس الاستشاري للهيئة برئاسة الدكتور أشرف العربي عميد معهد التخطيط القومي ووزير التخطيط الأسبق.

ويضم المجلس نخبةً من الخبراء والشخصيات البارزة في الاقتصاد والقانون والإعلام .

يذكر أن رئيس وأعضاء المجلس الإستشاري الجديد يعملون بشكل تطوعي، ولا يتقاضون أية رواتب أو مكافآت مالية.

وكان الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام قد كشف مؤخرا عن مشروع "Platform" يحمل إسم "منصة ماسبيرو" لتكون ثاني منصة في مصر بعد منصة "Watch It" التي تأسست عام 2019.

وقال المسلماني في تصريحات صحفية ، عقب مشاركته في الجلسة الأولى لمنتدى الإعلام السعودي المنعقد بالرياض: إن لدى الهيئة الوطنية للإعلام أكبر أرشيف مسموع ومرئي في العالم العربي، ولدينا في خططنا المستقبلية رؤية جادة لعودة الإنتاج البرامجي والدرامي والسينمائي والوثائقي، فضلاً عن بودكاست ماسبيرو، وبودكاست ماسبيرو أفريقيا، وحركة الترجمة عن روائع الدراما المصرية إلى عدة لغات.

ومن شأن ذلك أن يعزز من قوة ومكانة المنصة الجديدة، ويدعم قوتها التنافسية. وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للإعلام: لقد تحدثت مع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات المصري بهذا الصدد، وسنطلق منصتنا بالتعاون مع وزارات الثقافة والشباب والأوقاف والتعليم والصحة، وجميع المؤسسات والجهات ذات الصلة.