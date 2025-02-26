ملك الأردن: ندعم سيادة سوريا ووحدة أراضيها

أكد الملك عبد الله بن الحسين، ملك الأردن، للرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، وقوف الأردن إلى جانب السوريين في إعادة بناء بلدهم ، مشددًا على ضرورة تنفيذ عملية سياسية يشارك فيها مختلف مكونات الشعب السوري.

وقال ملك الأردن في تصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية" في خبر لها، اليوم الأربعاء، إن الحوار الوطني السوري خطوة مهمة نحو إعادة بناء سوريا بما يحقق تطلعات شعبها، مؤكدًا على ضرورة ضمان وحدة سوريا وأمنها واستقرارها.

وتابع، أن هناك ضرورة للتنسيق بين عمان ودمشق لمواجهة التحديات المتعلقة بأمن الحدود، مشددًا على أهمية عودة سوريا إلى دورها الفاعل في محيطها العربي.

وأشار الملك عبد الله، إلى أنه لابد من تهيئة الظروف المناسبة للعودة الطوعية والآمنة للاجئين السوريين، مؤكدًا أنه يدين الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، وأنه يدعم لسيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها.