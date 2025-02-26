بسبب السرطان.. إنهاء الخلافات بين نجوم الفن وعمرو مصطفى

حرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني على دعم المطرب والملحن عمرو مصطفى بعد أزمته الصحية الأخيرة وتوجيه رسائل مؤثرة له، على الرغم من الخلافات التي كانت بينهم منذ سنوات طويلة.

نعرض في هذا التقرير أبرز النجوم المدعمين لـ “عمرو مصطفى” في أزمته الأخيرة

عمرو دياب يدعم عمرو مصطفى

حرص الهضبة عمرو دياب على دعم الملحن عمرو مصطفى بعد الأزمة الصحية التي يمر بها حاليا، إذ أصيب بمرض السرطان وخضع لعملية استئصال للورم منذ أيام قليلة، وكتب عمرو دياب عبر حسابه الرسمي بموقع “فيس بوك”: "أخي عمرو مصطفى، ألف سلامة عليك، ودايمًا تفضل تمتع جمهورك بفنك".

تامر حسين يوجه رسالة لـ عمرو مصطفى

دعم الشاعر تامر حسين صديقه الملحن عمرو مصطفى، بعد الأنباء التي تم تداولها حول إصابته بمرض السرطان واستئصال الورم خارج مصر

وكتب تامر حسين عبر حسابه الشخصي بموقع "فيس بوك": "بعيدًا عن أي خلافات دنيوية مالهاش تلاته لازمة، عمرو مصطفى أخويا وحبيبي وعشرة عُمر، واتصالحنا من شهر وصفينا كُل الزعل".

عزيز الشافعي يدعو لـ عمرو مصطفى

دعا الملحن عزيز الشافعي للملحن عمرو مصطفى بعد أزمته الأخيرة، وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع “فيس بوك”: “تمنياتي بتمام الشفاء للزميل الملحن الكبير عمرو مصطفى، اللهم إصرف عنه شر ما قضيت وعافه في من عافيت وأتم عليه نعمة الصحة والعافية يارب العالمين”.

عمرو مصطفى يطمئن جمهوره بعد إصابته بالسرطان

طمأن المطرب والملحن عمرو مصطفى جمهوره على حالته الصحية، بعد إجرائه عملية جراحية، لإزالة ورم سرطاني، وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة": “أنا الحمد لله زي الفل، وبشكر كل الناس اللي كتبتلي كل الكلام ده فرق معايا كتير، انا الحمد لله نزلت الشغل، أنا مكنتش عايز أشيل حد همي، أنا الحمد لله زي الفل وميه ميه وكله هيعدي”.

وأكد عمرو مصطفى انتهاء الخلاف مع الهضبة عمرو دياب، قائلًا: “أخويا وحبيبي، أي خلافات تتنسي طبعًا ولا الهوا، ده لو عايز كل اللي أنا غنيته ياخده، تامر حسني على فكرة كان معايا من أول يوم وكلمني، أنا راجع هلحن لكل الناس تاني، وكفاية دعاء الناس”.