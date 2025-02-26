استقرار أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأربعاء

استقر سعر الذهب في مصر مع بداية تداولات اليوم ليشهد بعض التذبذب وذلك بعد أن انخفض خلال جلسة الامس في تصحيح سلبي للسعر ليتبع تحركات سعر الذهب العالمي الذي انخفاض بشكل واضح يوم أمس، بينما يبقى الاتجاه العام للسعر صاعد في ظل تتبعه لحركة الذهب العالمي.

وافتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الأربعاء عند المستوى 4120 جنيه للجرام ليتداول عند نفس المستوى وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون، وذلك بعد أن انخفض يوم أمس بمقدار 35 جنيها حيث افتتح جلسة الأمس عند 4155 جنيها للجرام وأغلق عند المستوى 4120 جنيها للجرام.

يأتي تراجع سعر الذهب المحلي يوم أمس بسبب تتبع حركة سعر أونصة الذهب العالمي الذي شهد تراجع يوم أمس، بينما يشهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه استقرار ليصبح التأثير المباشر على الذهب ناتج من حركة السعر العالمي.

بشكل عام يبقى الذهب المحلي في اتجاه صاعد في ظل شبه استقرار في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بالإضافة إلى محدودية الطلب المحلي على الذهب مما يجعله يتأثر بشكل أساسي بحركة الذهب العالمي.

قرر البنك المركزي المصري في اجتماعه الأخير تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير بسبب استمرار ضغوط التضخم الأمر الذي أبقى الوضع ثابت في سوق الذهب بدون تغيرات جوهرية في حركة سعر الصرف بالإضافة ليظل المتحكم الأول في التسعير حالياً هو سعر الذهب العالمي.

توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

تحرك الذهب العالمي بشكل طفيف خلال تداولات اليوم لتستقر التداولات حول سعر الافتتاح وذلك بعد أن شهد انخفاض يوم أمس بسبب عمليات البيع لجني الأرباح في ظل توقف الدولار الأمريكي عن التراجع.

تحرك الذهب المحلي في تذبذب خلال تداولات اليوم وذلك بعد أن تراجع خلال جلسة الأمس متأثراً بانخفاض سعر الذهب العالمي، من جهة أخرى يشهد الذهب المحلي تراجع بهدف التصحيحي وتجميع الزخم الكافي للعودة للارتفاع من جديد.

يتداول الذهب اليوم حول المستوى 2915 دولارا للأونصة وهو سعر اغلاق الأمس، وذلك بعد أن تراجع السعر يوم أمس إلى منطقة الدعم حول المستوى 2880 دولارا للأونصة، ليعود السعر اليوم إلى التداول فوق المستوى 2900 دولار للأونصة، ولكن مؤشر الزخم على المستوى اليومي قد خرج من منطقة التشبع بالشراء مما قد يسمح بمزيد من التراجع للتصحيح.

أما عن السعر المحلي:

تداول سعر الذهب المحلي عيار 21 حول المستوى 4120 جنيها للجرام مع بداية تداولات اليوم، ليستمر في حركة التصحيح تدريجية منذ تسجيله أعلى قمة سعرية هذا العام عند 4175 جنيها للجرام، ولكن يظل حتى الآن الاتجاه العام صاعد مما يبقي تراجع الذهب حالياً ضمن التصحيح السلبي.