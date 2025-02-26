وزير الري يستقبل السفير الياباني الجديد في القاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون

استقبل الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أواي فوميو، السفير الياباني الجديد في القاهرة، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر واليابان في مجال الموارد المائية.

رحب وزير الري، بالسفير الياباني، مشيدًا بالتعاون المثمر الذي يجمع بين البلدين على مر السنوات، ومن جانبه، أعرب السفير الياباني عن تقديره للدكتور سويلم، مشيرًا إلى العلاقات الطيبة التي تجمع مصر واليابان، لا سيما في مجالات الموارد المائية.

وأكد السفير الياباني على أهمية هذه العلاقة ودورها في تعزيز التعاون بين البلدين في المستقبل.

وخلال اللقاء، استعرض وزير الري، الموقف المائي في مصر والتحديات التي تواجهها البلاد في هذا المجال، نتيجة لمحدودية الموارد المائية، الزيادة السكانية، والتغيرات المناخية، كما تحدث عن الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتطوير المنظومة المائية تحت مظلة مشروع الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية 2.0، والتي تهدف إلى تحسين استخدام الموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها.

كما أشار وزير الري، إلى مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع اليابان، والذي وصل إلى نسبة تنفيذ تقدر بنحو 63% حتى الآن، وأضاف أن هذا المشروع يعد استكمالًا لما تم من أعمال إحلال وتأهيل للمنشآت المائية الرئيسية على بحر يوسف.

كما تم خلال اللقاء استعراض الوضع التنفيذي لمشروع "تعزيز إنتاجية المياه في الزراعة"، والذي يتم بالتعاون بين حكومة اليابان ومنظمة الفاو، وتم مناقشة الأنشطة التي تمت في إطار هذا المشروع، مثل إنشاء صوبات زراعية، ومدارس حقلية للمزارعين في محافظات كفر الشيخ، المنيا، وقنا، بالإضافة إلى تدريب المهندسين والمزارعين، وتقييم التحسن في حالة الري.

كما تم مناقشة عدد من المشروعات المستقبلية ومذكرات التعاون المقترحة، مثل مقترح توقيع "مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تقديم الخدمات الاستشارية لصيانة وإحلال محطات الرفع"، و"القرض القطاعي لتنفيذ دراسة جدوى لتطوير منظومة الري بترعتي الإبراهيمية وبحر يوسف"، و"حماية ساحل بحيرة المنزلة أمام قرية الديبة"، بالإضافة إلى دعم اليابان لمشاريع أخرى مثل "مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري" و"المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي".

كما تم أيضًا مناقشة التعاون بين جامعة الدول العربية واليابان في مجالات تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يشمل إدارة المياه، الري الذكي، الزراعة الذكية، وإدارة المخاطر، بالإضافة إلى التدريب في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي ونظم المعلومات الجغرافية (GIS).

وفي ختام اللقاء، أشار الدكتور سويلم إلى التعاون البارز بين مصر واليابان في وضع قضايا المياه على رأس أجندة العمل المناخي العالمي، والذي تجسد في "الحوار التفاعلي الثالث للمياه والمناخ" الذي تم عقده برئاسة مشتركة مصرية يابانية خلال فعاليات "مؤتمر الأمم المتحدة للمياه" في مارس 2023. وأكد على أهمية استمرار الجهود المبذولة لتعزيز الرسائل الرئيسية لهذا الحوار التفاعلي، في إطار تعزيز التعاون الدولي في مواجهة تحديات المياه والمناخ.

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