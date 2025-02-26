جاستن بيبر يرد على أخبار تدهور حالته الصحية وعودته للإدمان

أصدر فريق جاستن بيبر بيانًا للرد على مخاوف المعجبين بشأن حالته الصحية بعد انتشار تكهنات على الإنترنت بأنه يتعاطى المخدرات القوية، المغني البالغ من العمر 30 عامًا، والمعروف بأغنيته الشهيرة Baby، سبق أن عانى من إدمان المخدرات، وكشف في عام 2020 أنه كان يبدأ يومه بتناول حبوب الإكستاسي وتدخين الحشيش في ذروة إدمانه.

انتشرت التكهنات بين معجبي بيبر على الإنترنت بأن النجم عاد لاستخدام المخدرات القوية، خاصة بعد نشر صور له بدا فيها مرهقًا وقليل النوم.

لكن ممثلي بيبر نفوا هذه الادعاءات بشدة، وفي تصريح لموقع TMZ، قال المتحدث باسم المغني إن بيبر "في واحدة من أفضل فترات حياته، وإن الصور التي ظهر فيها بعيون داكنة كانت نتيجة انشغاله بالعمل على موسيقاه الجديدة.

وأضاف المتحدث: “السردية المتكررة التي تدعي أن جاستن يتعاطى المخدرات القوية ليست صحيحة على الإطلاق”.

وأكد المتحدث الرسمي أن العام الماضي كان عامًا “تحويليًا” بالنسبة لجاستن، حيث قطع علاقاته بعدد من الأصدقاء والشراكات التجارية التي لم تعد تخدمه، ووصف الشائعات المنتشرة حول المغني بأنها “مرهقة ومؤلمة”، مشيرًا إلى أن “رغم وضوح الحقيقة، لا يزال البعض مصرين على نشر قصص سلبية وضارة”.

بدأ جاستن بيبر تعاطي الحشيش في سن 13، ثم انتقل لاحقًا إلى تعاطي الحبوب المخدرة، وفي عام 2020، تحدث المغني عن مدى خطورة إدمانه، قائلاً: “لم يكن الأمر بسيطًا، بل كان مرعبًا بشكل جنوني… كنت أستيقظ في الصباح وأول شيء أفعله هو تناول الحبوب وتدخين سيجارة حشيش لبدء يومي، ووصف المخدرات بأنها كانت “مهربًا” من ضغوط الشهرة كموسيقي عالمي.

وأضاف: “كنت شابًا مثل أي شخص آخر في المجال، وأجرب أشياء مثل أي شخص ينضج، لكن تجربتي كانت تحت الأضواء، وكنت أملك الكثير من المال والكثير من الخيارات، وكشف بيبر عن معاناته مع الإدمان لأول مرة في منشور على إنستغرام عام 2019، حيث كتب: “من الصعب النهوض من السرير صباحًا عندما تشعر أن المشاكل لا تنتهي.”

وفي سن 18، كان لديه “ملايين في البنك” و”وصول إلى أي شيء يريده”، لكنه لم يكن يملك أي “مهارات في الحياة الواقعية”. وبحلول سن 19، بدأ في تعاطي “المخدرات الثقيلة” وأساء معاملة من حوله، قائلاً: “أصبحت غاضبًا، غير محترم للنساء، ومليئًا بالحقد، ولكنه أكد في النهاية أن حياته تغيرت بفضل إيمانه الديني، وزواجه من عارضة الأزياء هايلي بيبر، والدعم الذي تلقاه من أصدقائه وعائلته.

وكتب في تدوينته: “أنا أعيش الآن أفضل فترة في حياتي، وهي الزواج!! إنه مسؤولية جديدة مذهلة وجنونية، في الزواج، تتعلم الصبر، الثقة، الالتزام، اللطف، التواضع، وكل الصفات التي تجعلك رجلًا صالحًا.”