بالفيديو.. طيار يفلت من "حادث خطير" في مطار شيكاغو بمناورة رائعة

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "إكس" مقطع فيديو، لقائد طائرة استطاع تجنب حادث خطير في مطار شيكاغو ميدواي الأمريكي.

ويظهر الفيديو، قيام قائد الطائرة بعمل مناورة مفاجئة بالطائرة في اللحظة الأخيرة لتفادي اصطدام محتمل مع طائرة خاصة عبرت مساره.

يذكر أن الطائرة تابعة لخطوط "ساوث ويست" قادمة من أوماها بولاية نبراسكا، على وشك الهبوط في المطار، حين عبرت طائرة خاصة مما دفع قائد الطائرة لاتخاذ إجراء عاجل.

وبفضل مناورة القائد السريعة، تمكنت الطائرة من تجنب التصادم وهبطت بأمان بعد أن قامت بالالتفاف والتحليق مرة أخرى.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية في بيان إن الطائرة الخاصة دخلت المدرج دون تصريح، فيما أكدت "ساوث ويست" في بيان أن الطاقم اتبع إجراءات السلامة اللازمة وأن الطائرة هبطت دون وقوع أي حادث.

وأضاف المتحدث باسم الشركة أن سلامة الركاب والموظفين تمثل أولوية قصوى بالنسبة لهم.