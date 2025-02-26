جامعة القاهرة تنظم قافلة تنموية شاملة بمدينة رأس غارب

نظمت جامعة القاهرة برعاية د.محمد سامى عبدالصادق رئيس الجامعة، وإشراف د.غادة عبد الباري القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، قافلة تنموية شاملة بمدينة رأس غارب، بالتعاون مع شركة بترول خليج السويس، واستمرت ثلاثة أيام، لتقديم الخدمات الصحية والتوعوية والتربوية، استفاد منها مايزيد على7 آلاف مواطن، بمشاركة نخبة من أساتذة 9كليات، والإدارة المركزية للشئون الطبية، وصندوق مكافحة وعلاج التعاطي والإدمان.

وصرح د.محمد سامى عبدالصادق رئيس الجامعة، بأن القافلة قامت بإجراء الفحوصات والتحاليل الطبية فى مختلف التخصصات، وتم صرف العلاج مجانا لجميع المرضى، مع تحويل الحالات الحرجة إلى مستشفيات الجامعة، لاستكمال العلاج، وإجراء الجراحات التى تتطلبها حالة المريض.

وقال رئيس الجامعة إن القوافل التنموية التي تنظمها جامعة القاهرة تأتى فى إطار دورها المجتمعى، بهدف المساهمة الإيجابية في تنمية المجتمع، وتعزيز الوعى الصحى والاجتماعي، مشيرا إلى أن هذا يعد نموذجا رائعا للتعاون بين المؤسسات الأكاديمية والقطاع الصناعي والجهات الحكومية لدعم التنمية المستدامة.

وأضاف د.محمد سامى عبد الصادق أن الكليات التى شاركت في القافلة ضمت كليات الطب، وطب الأسنان، والصيدلة، والعلاج الطبيعي، والتمريض، كما ضمت كليات التربية للطفولة المبكرة، والدراسات التربوية العليا، والآداب، والدراسات الأفريقية العليا. ولذلك تنوعت أوجه الاستفادة منها، صحيا وتوعويا، وخدميا، إضافة إلى عيادة الأسنان المتنقلة، لتقديم خدماتها فترة مسائية لاستفادة أكبر عدد من المواطنين، وعقد ندوات حول اهم القضايا المجتمعية، كالهجرة غير الشرعية، والاتجار بالبشر والتسرب من التعليم، والمقامرة الإلكترونية ومخاطر الويب المظلم (Dark Web) وعقد ندوات عن الشخصية الإيجابية ودورها في بناء وتطوير المجتمع، مع الاهتمام بذوى الهمم، وتقديم دعم نفسى وتربوى لطالبات الثانوية العامة من فريق الدعم النفسي والإرشاد الأسري.

من جانبها أوضحت د.غادة عبد الباري القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع أن القافلة اصطحبت مجموعة من التخصصات الطبية شملت: مخ وأعصاب/رمد/طب الأسنان/ مسالك بولية/ نساء وولادة / أمراض باطنة/ طب الأطفال / أنف وأذن وحنجرة/ علاج طبيعي/ عظام/ تمريض) و كان هناك اهتمام بتوعية المواطنين حول الصحة العامة، خاصة مخاطر سوء استخدام العقاقير والمضادات الحيوية. وتعزيز الوعى الصحى لدى مواطنى مدينة رأس غارب. وقدمت الخدمة بمستشفى رأس غارب التخصصي، واستفاد ما يقرب من (٢٤٠٠) مواطن من الخدمات الطبية. وأما الجانب التوعوي والتربوي وتعزيز الوعي المجتمعي فكان بمشاركة كليات قطاع الإنسانيات والعلوم الاجتماعية (التربية للطفولة المبكرة/ وكلية الدراسات التربوية العليا/ وكلية الآداب/ وكلية الدراسات الإفريقية العليا) وبمشاركة صندوق مكافحة وعلاج التعاطي والإدمان، وقد استفاد من الخدمات التوعوية وتعزيز الوعي المجتمعي والصحي ما يقرب من(٤٦٠٠) مواطن من مواطني مدينة رأس غارب.

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