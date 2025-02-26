إقامة سوق اليوم الواحد بمدينتي بلبيس ومنيا القمح لبيع السلع بأسعار مخفضة

طالب المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتنفيذ أسواق اليوم الواحد بمراكز ومدن المحافظة.

وتم اليوم إقامة "سوق اليوم الواحد" بمدينتي بلبيس ومنيا القمح ، لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل 30٪ والمُقام بالتعاون بين المحافظة والشركة القابضة للصناعات الغذائيه وشركات القطاع الخاص والغرفة التجارية وكبار التجار والمستمر حتى نهاية اليوم.

أكد المحافظ أن كافة الأجهزة التنفيذية تكثف جهودها في تنفيذ المبادرات بهدف تخفيف العبء عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة وتقديم كافة صور الدعم الممكنة لهم.

أوضح المحافظ أن هذه الأسواق شهدت إقبالاً كثيفاً من قبل المواطنين للإستفادة من الأسعار المخفضة للسلع المعروضة من السلع الغذائية من زيت وسكر ومكرونة وارز وسمن وألبان وجبن بأنواعها وبقوليات وخضار وفواكهه وكذا السلع الغير غذائية وذلك بأسعار مخفضة مناسبة لتخفيف العبء عن كاهل المواطن .

وأضاف وكيل الوزارة أن مديرية تموين الشرقية نفذت أسواق اليوم الواحد بمحافظة الشرقية على مدار 40 يوماً ، للإسبوع العاشر علي التوالي ، مشيراً إلى أنه سيتم تعميم تلك المبادرة علي جميع مراكز ومدن المحافظة ، لتحقيق أكبر إستفادة ممكنه لكافة المواطنين ، مؤكداً أن المديرية تتابع سير العمل في الأسواق لضمان الإلتزام بجودة المنتجات وأسعارها المخفضة.

أكد وكيل الوزارة أن المديرية ترفع درجة الإستعدادات للبدء في إقامة معارض( أهلا ً رمضان) بنطاق المحافظة ، حيث تم الإنتهاء من إقامة 18 معرضا بمختلف مراكز المحافظة وجاري تجهيز باقي المعارض بمراكز المحافظة ، فضلاً عن إقامة 12 شادرا موزعة علي كافه المدن لبيع الخضراوات والفواكه واللحوم ، كما قامت السلاسل التجارية بتخصيص أماكن بداخلها لعرض سلع متنوعه بأسعار مخفضة للبيع للمواطنين بمناسبة معارض اهلاً رمضان ، بالإضافة الي تخصيص ركن ثابت لأهلاً رمضان بأسواق اليوم الواحد والسلاسل التجارية والمجمعات الإستهلاكية لطرح كافة السلع والمنتجات للمواطنين بأسعار مخفضة.