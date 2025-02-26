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الأربعاء 26 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

معتدل الحرارة نهارًا وشبورة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا الخميس

حالة الطقس
حالة الطقس
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كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الخميس، حيث يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد و السواحل الشمالية ومائل للدفء على جنوب سيناء و جنوب الصعيد وطقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر علي اغلب الانحاء.

كما يشهد  غدا الخميس، شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ونشاط رياح على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة 

 درجات الحرارة المتوقعة 

ولفتت الارصاد الي انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا الخميس، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 20 للعظمى والصغرى 11 درجة، وعلى السواحل الشمالية 20 للعظمى والصغرى 10 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 23 للعظمى والصغرى 14 وعلى شمال الصعيد 23 للعظمي والصغرى 7 درجة، وعلى جنوب الصعيد 26 للعظمي والصغري 11 درجة .

الارصاد حالة الطقس غدا الخميس